七大區二手交投全回落　青衣挫4成最甘

各區新盤推出搶客，二手交投回軟。綜合市場資料，5月份7個主要住宅地區，二手交投全數回落，是繼去年10月後重現，其中青衣區跌幅最多，本月暫錄約13宗，按月少約40%。而同期馬鞍山及將軍澳二手市場，買賣成交宗數亦減逾35%。

中原梁岳宏稱，多個新盤同時開售，加上青衣區內個別屋苑成交價，已較上月升約5%，令該區交投放緩。在放盤減少情況下，近日較低層單位亦獲承接，如灝景灣9座一個極低層單位，實用面積約499方呎，剛售816.8萬元，呎價約16,369元。

馬鞍山本月暫錄約28宗成交，與上月同期逾40宗相比，按月減近38%。只要業主放盤肯賣，就一定有承接。美聯陳少鴻表示，區內雅濤居1座中層C室套三房戶，實用面積約696方呎，原業主早年移民海外，近期見市旺，叫價約1,028萬元放售，約3小時即獲區內換樓客以1,000萬元購入，呎價約14,368元。

業主開始反價，亦是二手買賣減少原因。該行林振聲亦指，將軍澳東港城5座中層G室，實用面積約466方呎，屬兩房間隔，2月才叫價770萬元放售，其後反價20萬元，最後再加價兩萬至792萬元沽，呎價約16,996元。據了解，將軍澳區暫錄逾60多宗買賣，但比上月亦少約35%。

此外，元朗區本月錄約52宗，比4月同期少約26%；至於東涌二手買賣宗數，同期亦跌約25%至約20宗。至於向來以細價樓供應為主的北區上水及粉嶺區，本月交投量亦減近21%。其中粉嶺碧湖花園市傳一個7座單位，早前曾售563萬元，近日取消交易，以原價重新放售。

事實上，「疫市」下樓價再升，令不少準買家卻步。反映主要二手屋苑價格走勢的中原城市領先指數，按周再升約0.05%至183.25點，連升3周，創85周新高，距離歷史高位仍相差3.79%。而本周4區樓價指數兩升兩跌，其中新界東按周升約0.54%至195.42點，創87周新高，九龍同期則升約0.6%。

市場消息稱，荃灣萬景峯一個複式單位，市傳以約6,380萬元轉手，做價料屬屋苑新指標，以單位實用面積逾2,100方呎計，呎價逾2.96萬元。

●十大二手屋苑睇樓量下跌7.8%

二手樓價向上，加上放盤選擇減少，本周末預約睇樓量回落。有代理表示，今、明兩日十大屋苑只錄約535組預約睇樓，按周少約7.8%。

中原指出，上述主要二手項目中，佔5個預約睇樓量按周下跌，跌幅介乎約7.7%至高達50%，其餘5個則未有變化。而東涌映灣園只錄10組預約，宗數屬最少，同時跌幅亦最顯著。其次是紅磡黃埔花園，睇樓數字挫28.6%至50組。

個別業主為求加快出貨，近日續大手減價。利嘉閣雷敏儀透露，西營盤毓明閣1座中層G室，實用面積約536方呎，三房間隔，市場放盤近半年，原先叫價1,050萬元，近日以922萬元沽出，減價約128萬元或約12%，呎價約17,201元。

大埔太和中心罕現低於「4球」成交。市場消息透露，屋苑2座中低層單位，實用面積約294方呎，減價後僅以390萬元沽出，做價料屬近年低位，呎價約13,265元。

此外，銀主去貨態度積極，部分單位做價更低於數年前價位。市場消息稱，何文田加多利軒一個高層銀主盤，實用面積約267方呎，市傳剛售636萬元，呎價約23,820元。單位於2018年購入，成交價較購入價帳面低逾70萬元。