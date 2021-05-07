【產經評論】美再撩打金融戰　香港難有安寧日

不久前才論及，美國總統拜登在防疫達標後，必然於2022年11月國會中期選舉前全力對付中國，香港會是全球金融最危險之地，言猶在耳，就傳來拜登政府擬延續前朝特朗普的投資禁令，同時有指內地擬收緊中資企業赴海外上市的規定。誠然，金融必然是中美博弈的主戰場，一場無硝煙的戰爭，總比出動無人機、無人船的「超限戰」來得容易，同時能擾亂內部情緒，只要營造到各界齊沽，就能達到屈人之兵！

回顧特朗普在任末段，大舉針對中概股的會計制度漏洞採取措施，包括簽署《外國公司問責法》，規定外國公司連續3年未能通過美國上市公司會計監督委員會的審計要求，將被禁止在美國任何交易所上市。此舉顯然是針對過往中國常以「國家機密」為由，限制企業審計工作底稿流出境外，同時是美國設法阻止更多中企赴海外上市融資之舉。

金融戰幔既已打開，中國去年起就為中企開闢境外上市的方便門，讓更多中企在貨幣與美元掛鈎的香港上市融資，吸引大量中概股來港作第二上市。面對美國有意繼續挑起戰火，又傳來中國有意收緊中企海外上市的審批，即要求在相關企業的上市訊息提供予境外之前，要先進行安全審核，變相延伸了中國當局的金融監管權力，明顯是為拜登隨時再出招作準備。畢竟美國要求中企審計工作底稿是早晚的事，為免因企業內部人為錯誤而出亂子，中國有必要主動研究收緊相關審批。雖然其後有內媒引述官方否認消息，但空穴來風，未必無因。

事實上，拜登政府作出上述「放風」舉措，時機上恰巧撞正中港即將落實推出「跨境理財通」及「南向債券通」，明顯是要告訴美國資金切勿心存僥倖參與其中，順道利用其影響力切斷中國激活資金流動的策略。始終，中國在應對美國發動金融戰之下，自身也需創造乘數效應及安全地引入外匯，才能維持經濟活躍。要做到這樣，就需要香港配合。

要知道，過去美國慣常逼迫目標國家過快、過急地開放金融，目的是要引來巨量外資，催生資產泡沫，當時機成熟，再設法阻止企業的美元融資，利用美元霸權發起金融制裁，再透過沽空金融市場收割，而昔日前蘇聯和日本也領教過其經濟戰。中國吸取了教訓，有意逐步開放，拜登就索性逐個擊破。說到底，打鐵還須自身硬，這場大國角力仍會激戰連場，可以肯定的是，香港未來年半必無寧日！