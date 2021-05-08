東方日報B1：金融戰翻兜 港交所成磨心嚇冧股價
2021年05月08日 00:31
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中美金融戰再動干戈！美國總統拜登的「百日宴」上周才結束，對內宣布抗疫超標，意味能全力「攘外」，進一步將對華強硬付諸行動，市傳美方或保留前總統特朗普留下的投資禁令，即禁止美國人與有軍方背景的中國企業進行股票交易的相關規定。中國亦不甘示弱，消息指中國證監會考慮收緊內地企業來港或赴其他海外市場上市的披露規定。雖然中方及後迅速闢謠，但身為中美磨心股的香港交易所(00388)周五股價尾市「嚇跌」，急挫2.69%至454.4元，創近一個月收市低位。
事緣美國司法部的律師博爾松(Joseph Borson)本周初在美國華盛頓特區聯邦法院時，提到美國拜登政府正考慮修改特朗普去年11月起，將逾40家內地公司列入「投資黑名單」的禁令。滿以為是好兆頭之際，周五(7日)外媒引述多位消息人士透露，拜登政府可能會保留禁令，不但限制美國人對部分中資企業的投資，更藉此維持對中國的制裁。消息如冷水照頭淋，令一度以為解禁將現曙光的華爾街人士大失所望。
消息人士稱，美方官員仍在進行初步討論，包括有中資電訊三雄之稱的中國移動(00941)、中國電信(00728)及中國聯通(00762)等被認定為中國軍方擁有或控制的企業，仍可能「翻生」。儘管如此，3家電訊商周五收市後已齊齊宣布「壞消息」，指紐約證券交易所維持對他們勒令退市的決定。換言之，早於今年1月遭紐交所啟動退市程序的「三雄」，未能推翻該所的退市決定。
綜觀而言，目前只有小米集團(01810)能逃出制裁股之列。美國地方法院在近兩個月前指出，國防部將小米列入黑名單的做法是「武斷且反覆無常」，故發出臨時禁制令，中止官方對小米的禁令，解除美國人購買及持有小米證券的限制。小米案例一出，其他中資公司也向華府興訟，反對美方一意孤行。
隨着美方無意修補與中國關係之意愈趨鮮明，勢惹來中方出招迎戰。周五有外媒引述消息人士透露，中證監正考慮要求在內地以外地區進行首次公開招股(IPO)的公司提交上市文件，以防止任何涉及國家安全的敏感數據遭洩漏。惟內媒及後引述當局回應稱，收緊中企境外IPO的說法並不屬實。
面對兩強對撼，近年已成為中企IPO融資要地的香港勢遭拖累，因若上述新要求被落實，可令內地監管機構「長臂」管理企業上市事宜，不但中企排隊來港上市之路受影響，連已在港上市的公司也可能需向中證監提交披露文件。故見港交所股價於周五午後急速由升轉跌，尾市大成交下一度大挫逾3%。
中企此刻對IPO選址亦似乎分了兩大陣營，赴美上市或「回A」中資概念股消息仍不斷。據報，中化集團早前收購的瑞士農業巨擘Syngenta，考慮最遲明年6月在上海掛牌。至於有螞蟻集團資金支持的內地資訊網站雪球、網上教學平台VIPKID擬雙雙考慮在美上市，集資規模分別約3億美元及5億美元。