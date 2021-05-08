東方日報B1：金融戰翻兜　港交所成磨心嚇冧股價

事緣美國司法部的律師博爾松(Joseph Borson)本周初在美國華盛頓特區聯邦法院時，提到美國拜登政府正考慮修改特朗普去年11月起，將逾40家內地公司列入「投資黑名單」的禁令。滿以為是好兆頭之際，周五(7日)外媒引述多位消息人士透露，拜登政府可能會保留禁令，不但限制美國人對部分中資企業的投資，更藉此維持對中國的制裁。消息如冷水照頭淋，令一度以為解禁將現曙光的華爾街人士大失所望。

隨着美方無意修補與中國關係之意愈趨鮮明，勢惹來中方出招迎戰。周五有外媒引述消息人士透露，中證監正考慮要求在內地以外地區進行首次公開招股(IPO)的公司提交上市文件，以防止任何涉及國家安全的敏感數據遭洩漏。惟內媒及後引述當局回應稱，收緊中企境外IPO的說法並不屬實。

面對兩強對撼，近年已成為中企IPO融資要地的香港勢遭拖累，因若上述新要求被落實，可令內地監管機構「長臂」管理企業上市事宜，不但中企排隊來港上市之路受影響，連已在港上市的公司也可能需向中證監提交披露文件。故見港交所股價於周五午後急速由升轉跌，尾市大成交下一度大挫逾3%。

中企此刻對IPO選址亦似乎分了兩大陣營，赴美上市或「回A」中資概念股消息仍不斷。據報，中化集團早前收購的瑞士農業巨擘Syngenta，考慮最遲明年6月在上海掛牌。至於有螞蟻集團資金支持的內地資訊網站雪球、網上教學平台VIPKID擬雙雙考慮在美上市，集資規模分別約3億美元及5億美元。