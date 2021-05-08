加息預期降溫　道指升229點　與標指齊破頂

美國就業數據表現奇差，非農職位增長遠遜預期，失業率亦再次惡化。不過，美國加息預期同時降溫，帶動美國股市周五(7日)做好，道指收報34,777點，升229點或0.66%，創收市新高；標指收報4,232點，升30點或0.74%，亦創收市新高；納指收報13,752點，升119點或0.88%。

最新數據顯示，美國4月非農就業職位僅增長26.6萬，遠低於市場預期的100萬；3月份增長亦由91.6萬下修至77萬，反映就業市場復甦放緩。更值得注意的是，4月失業率按月升0.1個百分點，至6.1%，是去年3月疫情大流行以來首次惡化；總體失業人數達980萬人，仍遠高於疫情前的570萬人。

就業市場復甦未如理想，意味着聯儲局有機會放慢加息步伐，因為當局的貨幣政策最終目標，乃實現最大就業及穩定物價。雖然近日通脹已明顯升溫，但就業市場距離完全復甦仍相遙遠。

企業回購乃美股長升長有的動力之一。據研究機構EPFR的統計，剛過去的4月，美國上市公司宣布了價值2,090億美元的股票回購計劃，這是2017年底美國政府通過稅改計劃以來的第二高紀錄，僅次於2018年6月。

Pacer ETFs Distributors總裁Sean O'Hara表示，與2020年相比，現在的股票價格要貴25%到30%，而現在的企業盈利還不如那時的水平。所以，最大的挑戰是如何讓盈利快速增長到適合股票估值的水平，以及投資者會不會因此感到害怕。

大型科技股個別發展，亞馬遜、Facebook分別收跌0.45%、0.29%；至於蘋果公司收報130.21美元，升0.53%。道指以運動品牌Nike升幅最勁，周五上漲3.24%；其次分別為波音公司和思科系統，分別收市升2.46%和1.86%。

總結全星期，道指、標指、納指分別累升2.67%、升1.63%、跌1.51%。