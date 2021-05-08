未驚科技股調整　「女股神」：愈跌愈正！

有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Catherine Wood周五(7日)接受外媒訪問時表示，對於近日科技股回調不感到憂慮，更認為她的投資組合長遠可因此帶來更加可觀的回報。

Wood指，很滿意目前的倉位，認為如果市場只狹窄地關注她在創新領域上的大量股票持倉，對她而言是最糟糕的事情是。

事實上，這位「女股神」旗下的基金已經由2月的高位累計下跌超過30%，主要由於資金從高增長股票中流走。

即使如此，Wood對於持股仍充滿信心，相信如果以5年時間來說，雖然股價變化，但該些公司的前景並沒有改變。她又說，之前預期未來每年複合回報率為15%，而現在經歷調整之後，預期每年複合回報率將提升至25%至30%。

雖然Wood對於長期持有非常堅定，但她卻一直沽售科技巨擘蘋果公司(Apple Inc.)。由於她的基金不容許持有現金，因此她將蘋果公司等一些現金強勁的股票視為「防守股」，而她會在市場波動的時期拋售這些防守股，套現更多資金趁低吸納其他早期發展或更純正的創新科技公司。

由於她的基金近期表現不佳，在上周錄得7.6億美元的資金流金。不過，Wood透露，旗下基金並沒有錄得單月淨贖回，而且在短短10個月，其管理資產規模更由100億美元，急增至800億美元，連她也感到意外。