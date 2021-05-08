施羅德投資管理：內地中長期債值得留意

雖然中國10年期國債沒有突破3.1至3.3厘的窄幅區間，但正在逐步向區間下限靠近。我們謹慎看待內地債市，主要有4個原因包括：利率債的供應量、稅期擾動的資金面、大宗商品價格大幅上漲，以及經濟數據依然向好。

我們亦聽到人民銀行對於呵護流動性穩定的最新表態。市場對於經濟數據反應出現鈍化，大宗商品價格上升還沒引起全面通脹的預期。第一季度股市的調整和一系列地產政策的調整，凸顯了債券的關注價值。整體來看，資金市場和債券市場價格都處於央行的合理區間內，人行並不急於向市場釋放信號。我們認為可以留意中長期利率。

今年全球市場投資主題是：復甦分化、通脹與疫情間的角力，以及地緣政治。

中國經濟去年率先恢復到疫情前水平，貨幣財政政策正常化，經濟增速回歸潛在水平。而美國經濟今年或將回到疫情前水平，甚至有經濟過熱的風險。

隨着疫苗推進速度加快，美國的經濟支柱—消費或將出現報復性反彈。聯儲局採取了超常規的量化寬鬆政策，直接向居民家庭派錢，並認為「暫時性」大宗商品價格快速上漲會逐漸傳導至消費端，繼而形成全面通脹。市場需要持續關注事態發展，並認為聯儲局原本延遲退出量化寬鬆和加息政策的計劃可能會被迫提前。

另方面，歐洲和日本預計要到明年才能恢復疫情前水平。受疫苗接種進度緩慢、疫情反覆和新「封鎖」措施影響，歐洲央行短期內並無打算退出購債計劃。

其他新興市場面臨較大的不確定性。若今年美匯指數持續上漲，疫情又未能有效控制，新興市場將有可能面臨資本外流、債務風險和經濟下行的多重打擊。

最近由於大宗商品價格持續上漲，投資者開始討論通脹的風險。這一輪資源類生產原料(原油、銅、鋁等)價格大漲，背後存在着短期和中長期因素。

短期來看，疫情和「封鎖」措施為全球產業鏈帶來的衝擊不小，包括貿易運輸成本大幅上行、企業主動增加原材料庫存等。

中長期來看，全球對於「可持續投資」、「碳中和」和「環境、社會及治理(ESG)投資」出現了協同效應，對大宗商品的供需產生新影響。

最後，今年需要留意兩項核心風險：第一，特定新興市場受困於變異病毒，疫苗和疫情正在賽跑，而市場對於疫情消息產生鈍化；第二，拜登政府上場後，美國採取了較強硬的「內政外交」政策，地緣政治風險變化可能會成為影響市場的新核心因素。

施羅德投資管理(上海)有限公司債券基金經理 單坤