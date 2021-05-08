馬煒喬：商品基金受惠通脹預期

「股神」巴菲特直言看到了顯著的通貨膨脹，通脹問題正引起廣泛關注。通脹通常是經濟處於過熱階段的產物， 商品漲價已是不爭事實。國際市場上，石油、銅、黃金等多個重要商品的大宗商品價格已經大幅上升。

美國財政部長耶倫承認，由於大規模財政支出，未來某個時候可能需要提高利率水平以阻止任何經濟過熱。該消息一度引發美股大跌。不過，聯儲局指，今年通脹的暫時上升不符合加息的標準，支出增長刺激物價上漲，可能是暫時性的現象。

商品基金成為這一階段的受益者。黃金和白銀處於上升趨勢，這意味着未來會呈升勢，但市場總是變幻莫測，預計未來12個月的銅價目標調高到每噸11,000美元，理由是生產供應量不足。

原油價格在五一假期期間快速攀升，油價在各種利好因素的刺激之下升到了近70美元。美國原油庫存及汽油庫存減少，這是原油價格能夠保持強勢的主要原因。

雖然印度疫情仍然比較嚴重，但各國繼續刺激經濟的決心也讓市場看到水漲船高的可能，於是原油和銅的價格不斷上行，使大宗商品出現強勢周期。中國將繼續在大宗商品需求中發揮主要作用，但是未來10年裏中國不會成為唯一的主要增長來源。

曜熊理財策略董事 馬煒喬