工銀國際：全球退出量寬過程料緩慢

中美復甦引領全球，貨幣政策耐心與定力同行。在今年，雖然全球經濟在去年出現低基數後普遍反彈，但中、美仍然是最重要的發動機。於第一季度，中國國內生產總值(GDP)按年增18.3%，較2020年第四季度增0.6%，可見復甦勢頭仍較為強勁，兩年平均增長達5%。同時，中國經濟於首季相對主要發達經濟體的按年增速差距重新擴大到20%左右的高位，體現出疫情控制措施的有效性和供應鏈的短期替代效應。

新興市場提前被動緊縮，貶值壓力下，調整或將持續。相較於發達經濟體，大多數新興市場經濟體基本面脆弱、產業較為單一，通脹基數較高且匯率敏感性較大。於今年，隨着美國經濟復甦帶動美匯指數反彈，通脹升溫引致匯率壓力，部分新興市場國家開始被動緊縮貨幣。目前主要新興市場經濟體中，自去年以來有效匯率貶值幅度最大的俄羅斯、巴西、土耳其，已經先後加息。

貨幣寬鬆退出不疾不劇，宜防市場波動和風險共振。當前，全球經濟整體仍處在漸進復甦的進程中，低基數下的普遍經濟增速反彈，並不能掩蓋負向產出缺口尚未完全閉合的現實壓力。考慮到幾乎所有經濟體的兩年平均增速，均會明顯低於上一輪全球貨幣緊縮周期的醞釀階段，我們認為本輪貨幣寬鬆的退出過程會更加溫和、節奏會更慢。

工銀國際首席經濟學家 程實