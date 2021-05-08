陳鳳珠：資金未敢入市　港股勢反覆

內地股市休市期間，在欠缺北水的支持下，港股失守100天線28,600點水平，惟大市成交縮減，或顯示投資者持審慎態度。A股周四復市，港股隨即重返100天線以上，顯示內地股市及資金對港股的影響力較大。雖然本港上市企業的首季業績普遍理想，但因內地於金融及科技領域的監管加強，導致資金未敢大舉入市，預期短期內恒指仍然表現反覆。

美國財長耶倫表示總統的刺激經濟方案不會構成通脹壓力，料經濟計劃將於未來8至10年推動經濟發展，同時當地擁有進行投資活動的財政空間，不過，長遠仍要控制預算赤字。雖然耶倫曾表示未來利率或需要略為調高以確保經濟不會過熱，但重申沒有預測或建議加息，且不會影響聯儲局的政策方向。

其實，美國聯儲局主席鮑威爾已重申美國經濟復甦並不均衡，因此短期內不會改變超級寬鬆的貨幣政策立場。預期美國將繼續實施寬鬆的貨幣政策及積極的財政措施，以推動經濟增長。雖然當地預期不會推升通脹，但估計美元長線將貶值，而美國的通脹壓力將逐步升溫，料資金將會流入新興市場。

另外，內地出現報復式消費，踏入5月，內地展開全國消費促進月系列活動，主要鼓勵各地制訂實折實扣的惠民措施，部分地區發放消費券、代金券等，以進一步釋放消費潛力，加速消費市道回暖。今年首季，內地的社會消費品零售總額按年增長33.9%至10.5萬億元人民幣，當中商品零售額按年上升30.4%，餐飲收入按年增加75.8%，恢復至2019年同期的98%水平。預期下半年將會有更多推動消費的活動，如「618」、「雙11」、「雙12」等電商的購物節，因此預期消費市場將持續呈恢復趨勢。

不過，文化和旅遊部經測算，內地「五一」假期期間旺丁不旺財，內地旅遊出遊達2.3億人次，按年增長119.7%，恢復至疫情前同期的103.2%；而旅遊收入按年增加138.1%至1,132.3億元人民幣，只恢復至疫情前同期的77%水平。預期隨着內地的經濟全面恢復，暑假及國慶假期的旅遊人次及收入將會顯著增長。

東興證券(香港)研究部總監陳鳳珠（作者為註冊持牌人士）