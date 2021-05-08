1周10大驚奇：當通脹遇上疫情長存　股市會怎樣？

2021年轉眼間已到了5月上旬，「五窮月」過了一周，以美股為首的全球股市依然尚算平穩，未應驗年旬說的4月冧市，本周又有甚麼警號？美國全民皆股，會否是升市水尾？一切皆宜小心！事實上，港股早已「玩完」。

【1、異象！美股全民皆股 股票佔比創新高】

美股散戶除了全民皆股，還大膽借錢，融資買入，3月投資者配置到股市的資金比例為70%左右，為3年以來最高，孖展額直飆8,000億美元以上，最新4月的統計更顯示，美國家庭總體金融資產中，股票佔比攀升至41%，創史上最高紀錄。根據往績，這往往是冧市先兆。

報道指出，在疫情期間出現了數百萬個新開證券經紀帳戶，一些在過去1年中首次嘗試買賣股票或期權交易的投資者不僅繼續堅持，更加大投資，尤其許多投資者目睹股票強勁漲勢，愈來愈喜歡持有股票。

據美國散戶投資者協會調查顯示，3月投資者配置到股市的資金比例為70%左右，達到3年以來最高。美國金融業監管局的數據也顯示，截至3月保證金債務餘額(投資者從經紀商借錢用於購買證券的資金)超過8,000億美元，創下新高。

【2、異象！「沽貨指標」逼近臨界點】

正當美股仍處於接近歷史高位水平，華爾街愈來愈多研究報告警告投資者須謹慎行事。當中，美國銀行表示，該行的「沽貨指標」(Sell Side Indicator)已連續4個月攀升，相當逼近市場拋售的臨界點！

美銀的「沽貨指標」衡量華爾街策略師看好股票的程度，當指標飆升到60.3%以上，就出現賣出信號，包括美銀全球研究的Savita Subramanian等策略師本周表示，「沽貨指標」連續4個月上升，如今達到59.4%，為13年新高，雖然還未釋放賣出信號，但已經在閃爍警號。2007年5月「沽貨指標」升至此水平後，股市回落7%。

分析指出，投資者愈來愈興奮是讓該行對前景更謹慎的原因，疫苗接種、經濟重啟、刺激措施等大致已經反映在價格上。過去6個月來，大盤不曾出現超過5%的調整，然而，過去歷年平均至少會出現3次這種程度的回調，超過10%的回調也已經14個月不曾出現過，而過去1年至少會出現一次這類調整。

該行認為，股市現在還未觸及沽出水平，預測接下來股市回報表現疲弱，但不至於淪為負回報率。Subramanian等預測，未來12個月回報率只有6%，遠低於全球金融危機結束時預測的14%。

【3、聯儲局警告：投資者應關注金融市場跌市快到】

隨着美股愈升愈有，美國聯儲局本周警告，不斷上漲的股市、網絡散戶推動的投資，以及對沖基金融資的黑箱操作，都構成愈來愈大的風險。

當局警告，在疫情衝擊下，辦公空間需求降低，商業型房地產仍處於較脆弱的狀態，受疫情影響，企業和家庭「依然面臨相當大的壓力」。當局又提到，包括近其股市的升勢可能在短期內迅速逆轉，社群媒體被證明有能力迅速堆高或拉低股價，以及對沖基金Archegos Capital爆倉顯示出的風險管理問題，都被認為是新出現的擔憂，並呼籲對貨幣市場基金進行「結構性調整」。

報告列出，若疫情惡化破壞美國經濟復甦，金融系統可能面臨的潛在短期風險，資產價格可能會下跌，危及高槓桿的的人壽保險和對沖基金，貨幣市場基金可能出現集中贖回，而金融市場壓力可能會與新的數碼支付系統帶來的潛在風險相互作用。

聯儲局又警告，若是歐洲無法控制疫情，政府提供的支持不足以抵銷負面影響，恐產生「重大信貸損失」，繼而影響美國經濟和金融體系。同時新興市場的壓力也可能蔓延到美國。

【4、神級分析員：如今投資經理冇料應對「通脹」】

論及跌市，誘因恐是通脹突飆！被譽為「神人附體」的摩根大通首席全球市場策略師Marko Kolanovic本周警告，職業生涯多數時間都在從通縮趨勢中獲利的基金經理，需要迅速轉換方向，否則投資組合將面臨「通脹衝擊」風險。

他說：「如今很多投資經理從未經歷過孳息率、大宗商品價格、價值股或通脹率的大幅上升。過去10年間的配置大幅轉向增長型、ESG和低波動率風格等一切與通脹負相關的資產，讓大多數投資組合易受衝擊。」

隨着新冠疫苗和政府刺激政策推出，去年11月以來再通脹交易如火如荼，包括押注美債息上升、周期性股票和小型股等。近幾周來這種交易暫時偃旗息鼓，引起了人們對這股趨勢會持續多久的爭論。Kolanovic敦促客戶在全球經濟重啟過程中趕緊適應新趨勢。

他說：「由於失業率居高不下，以及通脹率長達10年低於目標，各央行可能會容忍較高的通脹率，並認為通脹只是暫時的。最重要的問題在於，資產管理者是否對配置做重大調整，以體現持續通脹可能性的上升。」

Kolanovic認為，隨着數據繼續預示商品和服務價格上漲，投資者將被迫從低波動率股票轉向價值股，同時增加對大宗商品之類可以直接對沖通脹的工具的配置。他寫道，這種趨勢很可能會持續到下半年。

根據摩通數據，專業投資者尚未完全接受通貨再膨脹交易。以股票為例，計算機算法和對沖基金目前持股都低於歷史平均水平。「投資組合經理可能不會抓住機會，而是會重新定位投資組合。市場流動性低，系統性和宏觀/基本面資金流，需要輪動或對沖通脹風險的金融資產規模龐大，這些因素相互作用，可能在明年對通脹和再通脹題材造成巨大影響。」

【5、美著名投資者：回想起1970年代通脹 要買金】

事實上，全球經濟開始復甦後，需求開始回升，許多原物料價格上漲，引發通脹憂慮。美國芝加哥地產大亨、被譽為樓市「山姆大叔」的私人投資公司Equity Group Investments創始人Sam Zell本周表示，這讓他想起1970年代通脹，因此，正買入黃金作為對沖。

Zell指出，他不僅關注美國，還有其他國家印鈔刺激的情況，質疑通脹是否如聯儲局主席鮑爾上周所稱的一樣短暫。他表示，通脹已四處可見，不僅只是木材價格高漲，而且是所有業務中都看到此現象。他續說，供應鏈瓶頸正在推高價格，這使人想起1970年代。

他坦言，在其投資生涯中，一直在談論為何要持有沒利息但有儲存成本的黃金，然而，當看到貨幣貶值而不知何去何從時，他的反應之一很自然就是購買黃金。

對於化石燃料投資，他認為，「目前油氣價格尚未反映出發生中的風險，無論是電動車崛起或是氣候變遷等。幾年前，我認為風險回報率適當，隨着政黨輪替顯然變得不合適。」

【6、億萬富豪Cooperman：通脹來襲 聯儲局明年加息】

除了樓市「山姆大叔」外，著名投資大師、與「股神」巴菲特相識於微時的Omega Advisors創辦人Leon Cooperman本周也認為，節節攀升的通脹將迫使聯儲局明年加息。

現年78歲的Cooperman指出，市場將對聯儲局在2022年某個時候加息感到驚訝，又指目前存在泡沫的是債券市場而非股市。

他的家族理財室Omega Advisors，曾是一家對沖基金公司，他從2018年起停止管理客戶現金，並將其轉變成為家族理財室，此前年化回報率達到12.4%。他當時以創紀錄的高價歸還了投資者的資金。

【7、金融危機正醞釀！巴西經濟失控 預演全球滯脹】

上述著名大師的憂慮不無理由，皆因疫情下各國央行打着救市旗幟狂印銀紙，苦果逐步浮現。「金磚五國」之一巴西似預演全球經濟危機，劇本是通脹首先失控，然後央行焗提速加息，經濟再崩潰的惡性循環。不堪的是，巴西作為全球資源及農產品出口大國，如今受疫情所困而產量大降，正好預示「超級通脹」迫在眉睫。就在其宣布加息後，鋼鐵原材料鐵礦石價格創新高；大豆、小麥、玉米價格續處逾8年高位。全球經濟恐攬炒絕非杞人憂天。

南美最大經濟體巴西周四(6日)將基準利率上調0.75厘，至3.5厘；上次加息是今年3月18日，當時為6年以來首度調升，幅度同為0.75厘，即不到50天內累加1.5厘。央行更預告，下月還會加息0.75厘，並重申計劃局部撤回刺激計劃，以壓抑通脹。回看當地3月消費物價指數(CPI)按年大升6.1%，經濟學家估計接下來會高見近8%，意味通脹有失控苗頭。由於經濟受疫情困擾而停滯不前，陷入了滯脹困境。滯脹是指在經濟增長停滯乃至倒退期間，通脹仍不斷升溫，意味民眾面臨百物騰貴而收入減少之苦。

若是以往，巴西經濟受創未至於禍及全球，但今次疊加疫情失控使勞動力大減及天氣不理想，令這個世界最大糧食淨出口國打亂環球食品供應鏈，近期全球糧價急升與該國狀況脫不了關係。據聯合國統計，巴西於2018年糧食淨出口額為621.41億美元，為全球最高。巴西出口糧食種類涵蓋了穀物、蔬果乃至肉類等不同種類，對食品供應鏈的影響更為廣泛。

分析指，糧食漲價潮短期內不會結束，更可能預示「超級通脹」蔓延全球。追蹤9種農作物走勢的農產品現貨指數，目前已升至2013年以來新高，惟食品需求旺盛，最終成本相信要由消費者承擔。適逢全球經濟活動重啟，加上美國夏季烤肉所帶來的需求刺激，未來一段時間糧價仍會繼續猛漲。

全球最大農產交易商阿徹丹尼爾斯米德蘭(ADM)行政總裁Juan Luciano坦言，需求至今仍未見回落，所有東西都變貴了。專注農業信貸業務的美資銀行CoBank策略及研究部主管Dan Kowalski形容，現況「相當罕見」，因食品價格升勢相當全面，幾乎所有東西都有利可圖。他直言︰「就基本面而言，至少在美國，沒有任何理由導致需求下降。」

隨着萬物齊漲，加上巴西貨幣雷亞爾自去年1月以來兌美元大貶近40%，單是今年首季也達9.8%，數據顯示以本幣計，截至3月底止12個月食品價格飆55%，大米急漲64%，燃料更升近92%。該國情況惡化，使市場憂慮其糧食及資源會向全球輸出通脹，導致環球也邁向滯脹危機，當中又以中國為首的糧食淨進口國尤其高危，惟中信証券認為，由於內地經濟增長動力仍在，3月各項指標有非常顯著的改善，情況相對可控。

鑑於俄羅斯及土耳其也於3月加息，故分析憂慮巴西似在預演新興市場完美風暴，尤其美國財長耶倫近日突然提到加息，形勢變得更複雜。

【8、無視聯儲局安撫！美通脹預期升至13年高位】

事實上，當每個政策制定者和市場預測者都加入對通脹的辯論之際，拿出真金白銀的市場參與人士將一個衡量預期通脹壓力的指標推升至近13年高位。

本周三(5月5日)，5年期盈虧平衡通脹率突破2.7%，創下2008年7月以來的最高水平。衡量服務商支付價格的一項關鍵指數連續第3個月攀升，也達到十多年來最高水平，價格持續上漲可能進一步加劇人們對整個經濟領域通脹壓力的辯論。

對大宗商品價格變化較不敏感的10年期盈虧平衡通脹率周三也升至多年來高位。不過，長期盈虧平衡通脹率低於短期，表明債市對於更遠期通脹的擔憂不再那麼嚴重。

對於美國通脹方向的猜測正在達到高潮，隨着全球經濟的重啟，所謂的「通貨再膨脹」交易主題近幾個月頗為盛行，直至最近幾周才稍有停歇。與此同時，人們開始激烈爭論通脹壓力是否真的會兌現。聯儲局一再表示，近期通脹壓力升溫只是暫時現象，但許多市場人士卻不以為然，尤其是當大宗商品價格飆升，且供應短缺加劇的情況下更是如此。

荷蘭合作銀行策略師Richard McGuire表示，盈虧平衡通脹率的上漲反映出市場被不確定性籠罩，雖然決策者信誓旦旦保證通脹率上升只是暫時現象，但投資者還是擔心疫情過後將迎來巨大通脹壓力。不確定性佔據了上風。

【9、莫德納CEO警告病毒不會消失 未來半年將爆出更多變種】

除通脹威脅外，新冠肺炎的演變也是股市逆轉的重要因素。美國藥廠莫德納(Moderna)行政總裁Stephane Bancel本周表示，除了發布疫苗為其帶來17億美元的銷售額外，同時預警「由於病毒不會消失，需要加強疫苗接種」。

Bancel表示，疫情繼續在全球傳播，人們可能需要加强兩劑新冠肺炎疫苗的注射。隨着南半球進入秋冬季節，預計未來半年將出現更多變種病毒，南半球包括非洲、澳洲、南美大部分地區和亞洲部分地區。

BioNTech創始人Uğur Şahin本周也稱，由於印度等發展中國家在疫苗供應相對稀缺的情況下感染病例激增，意味新冠肺炎大流行將繼續蔓延至2022年中。這有別於他早前預期今夏回復正常的預測。

他說：「我們需要確保全球各地都有相當高的疫苗接種率，否則沒有人會是安全的。只有當全球都實現群體免疫，疫情才會結束。」

【10、巴菲特預告巨企洗牌潮！覓新股王？睇貝索斯教路】

最後想分享的是，全球電商一哥亞馬遜上周公布了亮麗業績，股價再創新高，帶挈創辦人貝索斯坐穩「世界首富」席位！這隻「股王」在過去逾20年為投資者帶來了豐厚回報，剛好「股神」巴菲特在巴郡股東大會上，坦言未來大型企業排名會洗牌，覓「潛在股王」有難度。那麼貝索斯過去的講話會否為投資者帶來啟示？「股神」還有甚麼勸告？

【巴菲特預告 巨企洗牌潮】

股神巴菲特投資旗艦巴郡一年一度的股東大會在過去周末舉行，現年90歲的他和97歲副手芒格用了近4小時回答股東提問，涉及多項投資者關心的話題，以下逐一細讀：

●減持Apple或屬錯誤

蘋果公司(Apple Inc.)股價去年累漲逾80%，跑贏亞馬遜和Facebook等其他科技巨頭。然而，巴郡早前披露，去年第四季減持Apple逾5,700萬股，持有的股數較去年第3季減少6%。隨着Apple業績對辦，巴菲特於股東大會上坦言，減持Apple可能是個錯誤，還說芒格也覺得那是個錯誤。

巴菲特讚揚Apple是超卓的公司，舵手庫克在創意方面可能不及前任喬布斯，但喬布斯可能在很多方面也不如庫克，認為庫克是他見過最「掂」的公司管理者，又稱Apple產品對人們的生活不可或缺，而且利潤高。他續表示，因巴郡回購了股份，使股東持有的股票升值了，提到減持Apple可能是個錯誤。

據巴郡首季業績顯示，Apple仍是最大股票持倉，價值1,109億美元(約8.6萬億港元)，惟較去年第四季的1,204億美元為少。巴郡自2016年底以來，累計投入了310億美元買入Apple股份，持有至今帳面獲利甚豐。

●航空股仍不想買回

巴菲特去年另一個矚目行動是對美國主要航空公司，即達美航空、西南航空、聯合航空和美國航空的持股清倉，及後該些股份不但沒有大跌，更受惠於美國政府的紓困措施及大市回升，成為反彈得最勁的板塊之一。巴菲特為此辯護，稱在當前環境下，仍然不想買回航空股。

他說，去年沽貨是為了打救航空公司，因為如果他仍然是股東，航空公司未必能輕易獲得政府援助，「如果有一個非常富有的股東持股8%或9%，這些航空公司的結局很可能截然不同。」他續指，由於商務旅遊的復甦仍遲緩，航空需求可能難以回復到疫前水平，並指巴郡仍間接持有大量航空業相關資產。

●副手指Bitcoin嘔心

虛擬貨幣「一哥」比特幣(Bitcoin)價格狂飆，曾多次抨擊其沒有價值的巴菲特，今次開玩笑說：「如果批評它，可能會激怒比特幣的擁有者。」

副手芒格則繼續狠批這種虛擬貨幣「令人作嘔，而且與人類文明的利益背道而馳」，又指比特幣是「憑空創造出來的」，是犯罪分子的首選支付手段。

●稱不喜歡SPAC模式

巴郡未有乘去年股市大跌而進行併購，令不少投資者費解。相反，特殊目的收購公司（SPAC）成為新熱潮，巴菲特又沒有作出即時反應。他在股東大會上坦言，不喜歡SPAC的運作模式，特別是大部分須於兩年內找到併購的對象。他續指，當達成交易，SPAC的管理者一般會透過私人投資獲利甚豐，這亦會導致潛在收購對象的價格被推高，削弱巴郡作為買家的競爭力。

●Robinhood具賭博屬性

對於早前的散戶「抱團」浪潮，尤其是GameStop（GME）事件，巴菲特稱，涉及的交易平台之一Robinhood已經成為過去一年或一年半，股市賭博屬性的非常重要組成部分，吸引了很多想要賭博的人，這種軟件沒有違法，但談不上道德。他勸告散戶別把股票當成賭博。

●芒格主張持有巴郡

對於未來，巴菲特認為，30年後市值最大的企業名單可能面目全非，難以知道哪家公司跑出，故他建議一般投資者可簡單地投資於追蹤標指的被動指數基金上，從不建議買入巴郡，以避免派「內幕貼士」之嫌。芒格則主張持有巴郡，因巴郡的業務和投資平均較佳。

●看到顯著通脹壓力

隨着萬物齊漲，投資者關注到通脹壓力升溫。巴菲特表示，看到顯著的通脹壓力，以房地產領域為例，鋼鐵成本大幅上升影響了巴郡的住房和家具業務。他續稱，人們口袋裏有錢了，會支付更高的價格，這不會停止，幾乎是一場購買狂潮。

【貝索斯揭秘 怎覓新股王？】

提起「股王」，亞馬遜必是其一。該公司上周披露，首季收入高達1,085.18億美元，相當於平均每分鐘進帳83.73萬美元(約653萬港元)，較股神巴菲特愛股蘋果公司(Apple Inc.)還要多。由於該公司創下連續兩季收入超過千億美元的佳績，刺激股價上周急升，市值再創新高，達1.8萬億美元，成為僅次於微軟和Apple的全世界第3大市值公司。

據美國雜誌《福布斯》實時數據顯示，貝索斯的身家進一步攀至2,014億美元(約1.57萬億港元)，遠遠拋離排行第二的法國奢侈品牌LVMH總裁伯納德，以及位居第三的SpaceX創辦人馬斯克。

適逢巴菲特周末坦言，未來30年全球大型企業排名將會洗牌，若投資者想發掘「未來藍籌」，不妨看看貝索斯過去逾20年的言論，回味「股王」是怎誕生的。

●創造長期價值及顧客至上

亞馬遜成立於1994年，當時只是一家在網上開始賣書的小公司，到1997年上市時，收入僅1.47億美元，但經過多年來發展，商品走向多元化，第三方銷售平台(Marketplace)、高級會員(Prime)及亞馬遜網絡服務(AWS)3大業務支柱相繼誕生，到去年公司營業收入已高達3,860億美元。在過去的26年，從一粒種子長成參天大樹，是成長股的典型代表。

至於該企如何成為成長股？公司在每年年報發布之時，貝索斯都會附上一封「致股東的信」。這些信在很大程度上揭露了公司瘋狂成長之謎，那就是多年來秉持創造長期價值及「顧客至上」的信念。

●着重長期 決策與別不同

正如於1998年公布、回顧1997年公司表現的第一封信，貝索斯直指，其衡量成功的標準在於公司為股東創造多少長期價值，這種長期價值將透過拓展及鞏固公司的市場領先地位而得到實現，市場地位愈領先，公司的商業模式則愈發強大，並轉化作更多的收益、更強的盈利能力及更高的資本周轉速度。由於公司強調長期勝於短期，他不諱言，公司「也許會做出與某些公司不一樣的決定」。

●犧牲短期利益 准客戶批評

回看逾20年的信，貝索斯幾乎每年都在信中強調長線思維，及以顧客為中心的重要性，例如在2003年的信中，他解釋在打造「客戶體驗」過程中如何運用長期思維。信中提及，亞馬遜平台成立不久，就允許客戶對商品作出評價，當時公司遭受很多第三方賣家的反對，因為客戶的負面評價將會影響銷售表現。

貝索斯認為，一些負面評價或會改變顧客某次的購買決定，短期令公司失去一些銷售，但長遠卻有助客戶作出更好的購買決定，透過提升客戶體驗來擴大銷售，有利於公司發展。

●寧少賺一點 也要獲信任

他指，公司的定價策略以贏取客戶信任為首要任務，而不是短期利潤最大化。即使每件商品會賺得少一點，但持續的信任會使公司售出更多的商品，利潤總額最終會得到提升，故對所有的品類實行低價策略，而「從長遠來看，客戶的利益與股東的利益是一致的。」

●自由現金流較每股盈利重要

上述的道理或老生常談，除了一般投資者要留意外，他過去逾20年，也不斷提到一個重點！他認為，要評估一家公司的財務狀況，最終指標是每股的自由現金流，而非每股收益。他解釋，利潤不能直接轉換成現金流是無用的，股價應是未來每股現金流的折現，而不是每股盈利的折現。因此，投資者必須留意「未來藍籌」是否一家能產生積極現金流的企業。

●兩個薄餅原則重視效率

另外，貝索斯在管理方面也有獨特的心得。他提出了「兩個薄餅原則」(The Two-pizza Rule)，意思是認為不論會議還是工作團隊組成，都不應該超過兩個薄餅能餵飽的人數。這不是為慳錢，而是為了提高效率。

分析指出，貝索斯企業經營有成，與他高度講究效率有重要關係，他盡量縮減不必要的會議和與會人數。