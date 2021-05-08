致富智庫：想要幸福？「股神軍師」給出4大「藥方」...

擁有幸福美滿人生，是大家追求的夢想。想得到幸福，就得鍛鍊自己的想法。股神巴菲特的「軍師」--芒格，今年恢復出席巴郡股東會，成為市場焦點。其實，年逾90的芒格，除了其金融評論備受市場重視外，其激勵人生的語錄同樣值得參考！

芒格在1986年哈佛大學的一次畢業演講中，就曾以逆向思維的方式，正話反說的方式，為大家提供實現幸福的思路。他認為，想要幸福人生，就得避開痛苦的人生。他更提出保證人生變得痛苦的4大「毒」藥方！唔想陷入痛苦人生，就要懂得一一迴避了！

●「毒」藥方1：別虔誠做你正在做的事…

芒格認為，只要你養成反覆無常，不虔誠地做你正在做的事的習慣，就能夠綽綽有餘地抵銷你們所有優點共同產生的效應。如果你喜歡不被信任，遭人排斥，那麼，這味藥方最適合你。當然，你亦會與幸福愈走愈遠，皆因這個習慣，將令你永遠扮演寓言裏那隻兔子的角色，不同之處是跑得比你快的不只是一隻優秀的烏龜，而是一群群平庸的烏龜。

●「毒」藥方2：別汲取別人的教訓…

芒格為保證落得痛苦人活的第二條「毒」藥方，乃盡可能從你們自身的經驗獲得知識，盡量別從其他人成功或失敗的經驗中廣泛地吸取教訓，不管他們是古人還是今人。這味藥肯定能保證你過上痛苦的生活，取得二流的成就。

他提醒，只要看身邊發生的事情，就能明白拒不借鑑別人的教訓所造成的後果。人類常見的災難都是毫無創意，例如酒後駕車導致身亡、魯莽駕駛引起的殘疾、重蹈覆轍而導致的生意失敗等。他又指，你們若要尋找那條通往因為不小心、沒有創意的錯誤而引起真正的人生麻煩的道路，建議人們記住這句諺語：「人生就像懸掛式滑翔，起步沒有成功就完蛋啦。」

避免廣泛汲取知識的另一種做法是，就是別去鑽研那些前輩的最好成果，而這做法的功效在於讓你能夠得到盡可能少的教育。

●「毒」藥方3：失敗後請一蹶不振…

他開出的第三條「毒」藥方是，當你們在人生的戰場上遭遇第一、第二或者第三次嚴重失敗時，請意志消沉並且一蹶不振。因為即使是最幸運、最聰明的人，也會遇到許多失敗，這藥必定能保證你永遠陷入痛苦的泥沼中。

●「毒」藥方4：忽略「鄉下人故事」…

最後，芒格指出為了讓你過上頭腦混亂、痛苦不堪的日子，請忽略小時候人們告訴你的「鄉下人故事」。曾經有個鄉下人說：「要是知道我會死在哪裏就好啦，那我將永遠不去那個地方。」

大多數人都會嘲笑這個鄉下人的無知，忽略他那樸素的智慧。那些熱愛痛苦生活的人，應該不惜代價避免應用這個鄉下人的方法。若想獲得失敗，應該將這種鄉下人的方法貶低得愚蠢之極、毫無用處。

其實，以上「股神軍師」變相用反話說出實現幸福的4大條件，分別是要1. 虔誠做你正在做的事；2. 汲取別人的教訓；3. 失敗後不能一蹶不振；和4. 重視「鄉下人故事」。做到這4大規條，就能避過痛苦人生，爭取幸福。大家閱畢後，能掌握到這位投資大師的人生智慧嗎？

【芒格5條人生智慧】

除了以上4大「毒」藥方外，投資大師芒格亦曾分享過5條人生智慧，大家不妨多多重溫，必定對個人的生活和投資有很大的助益。

1. 學會應對逆境

芒格於29歲時結束了第一段婚姻，失去了大部分財產，一年後他9歲的兒子去世。同年，醫生跟他說他可能會完全失明，為了挽救眼睛，最終接受了手術。

面對悲傷的事件，芒格卻對朋友說：「是時候開始學習盲文了」，這正好展現了他的抗逆精神。芒格的確在許多演講中，都提到避免「受害者心態」的重要性，並強調不要沉溺於被背叛和不幸的感覺中，否則你就是親手交出了自己人生的控制權。

2. 千萬別隨波逐流

芒格認為，模仿人群會導致平庸。他的警告正要告訴大家要「逆流而上」。若然你能夠學會傾聽自己隱藏在焦慮下的心意，無論你在投資抑或投資以外的許多事情上都會有出色表現，別要期待會有完美的公式，更不要期待有專家來告訴你要怎麼做。

3. 投資喜歡的事情

當你手頭上有一大筆金錢你會怎做？等待合適時機，可能比投資或花費更緊要。芒格認為，投資是需要你拿着錢坐在旁邊，甚麼也不要做，如果忙於追逐各種平庸的投資機會，可不會取得現在的成就。換句話說，投資者入市前要三思，投資那些自己理解、喜歡使用、相信有前景的產品，而非只考慮短線的利益。

4. 成為某範疇專家

「沒有人願意僱用一個牙醫兼直腸科醫生」。芒格所舉的例子，其中心思想是不斷學習，如果你能堅持每天往深處鑽研，最終會達到別人無法企及的知識深度。

5. 學會抵抗誘惑

芒格曾說，「聰明人破產的方式有三種：酒精、女人和舉債」。在人生的道路上，會經歷到各種誘惑，只有練習規範你的衝動和罪惡的想法，成為自己生命的舵手。

【巴菲特成功忠告：結交更好的人 緊記投資自己】

與芒格相識逾60的股神巴菲特，一生進行了無數場演講，從未有吝嗇分享他的對人生的見解，對於幸福、成功的課題，這位90歲的老人家曾有以下說法。

巴菲特直言結交合適的朋友對人生很重要，「你最好與比你更好的人一起，揀選一個比你的行為更好的群體，你就會轉向那方面發展」。

提及最好的投資時，他曾說過：「人生中沒有哪一項投資，會比投資自己更划算」，因此認為要培養閱讀習慣。他從小已經熱愛閱讀，報紙、雜誌通通愛看，據稱每天會花上5至6個小時閱讀。思路上則須秉持「成功不是以價錢牌或數字來衡量」的想法，這樣才能夠邁向成功。

做事方面，他認為凡事都要按部就班，不要急進，因為無論是如何天才或盡多大的努力，有些事情總需要時間。