陳樂怡：疫後復甦刺激通脹升溫 消費及資源股可吼？
2021年05月09日 08:00
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五一長假期結束，內地A股於周四(6日)復市首日表現疲弱，港股通南向交易假後恢復，首日錄淨流出，港股好淡爭持。另一方面，美國財長耶倫雖澄清就加息以防經濟過熱的言論，但已提高投資者對美國收緊貨幣政策的戒心。踏入5月投資者趨向審慎，港股利好消息稍欠，短期難有突破，支持位於28,000點。
內地五一出遊數據理想。經文化和旅遊部測算，期內實現國內旅遊收入1,132.3億元人民幣，按年增長138.1%，按可比口徑恢復至疫前同期的77%。此反映隨着疫情穩定後，出行需求強勁，增強市場對中國消費復甦的信心。旅遊相關股份的短線催化劑已過，但其他績優的消費股仍可留意。其中，海爾智家(06690)首季產品市場份額擴大，透過品牌高端化有效應對成本急增壓力，海外市場收入增長穩定；加上公司近期回購股份，將可支持短期股價表現。另外，百威啤酒(01876)於中國積極擴張，首季銷售強勁增長，多個地區產品自4月起加價，投資者可伺機收集。
耶倫的加息言論，將加大投資者對通脹的關注。由於最大產銅國智利受疫情及罷工等因素影響，供應不穩，銅庫存水平偏低，銅價年初至今已升近30%，近期進一步突破1萬美元水平，料會吸引投機資金跟進。投資者可留意銅股紫金礦業(02899)及江西銅(00358)。
凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡
(筆者為證監會持牌人，其及其有聯繫者並無擁有上述建議股份發行人之財務權益)