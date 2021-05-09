陳樂怡：疫後復甦刺激通脹升溫 消費及資源股可吼？

五一長假期結束，內地A股於周四(6日)復市首日表現疲弱，港股通南向交易假後恢復，首日錄淨流出，港股好淡爭持。另一方面，美國財長耶倫雖澄清就加息以防經濟過熱的言論，但已提高投資者對美國收緊貨幣政策的戒心。踏入5月投資者趨向審慎，港股利好消息稍欠，短期難有突破，支持位於28,000點。

凱基證券亞洲研究部分析員陳樂怡

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