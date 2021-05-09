郭家耀：中手游後市展望樂觀　原因是...

此外，公司與嗶哩嗶哩訂立業務合作協議，於嗶哩嗶哩認購協議完成後3年期間及倘嗶哩嗶哩持有不少於5%的已發行股份總數，對於集團開發或授權的若干遊戲的獨佔性授權運營以及集團在若干情形下就集團的IP向第3方授出獨佔性授權而言，嗶哩嗶哩享有優先合作權。同樣，嗶哩嗶哩同意與公司進行友好磋商，以使公司能在訂明的業務領域擁有優先權。

中手游管理層稱，嗶哩嗶哩在公司上市時已為其基石投資者，今次投資後B站將佔公司董事會一席位，雙方亦訂立優先合作權，除了在B站內容優先合作外，發行遊戲時亦會優先在B站平台深度推廣。現時製作遊戲需時最少1.5年至2年，並要花費數千萬元，需要時間籌備，並要預測2年後玩家喜好等。公司過往有將漫畫轉為遊戲的經驗，而B站則有很多漫畫、卡通片及原創作品，可透過其平台轉化並變現。雙方先前已在《鎮魂街》上有合作，目前有更多IP正在洽談。

公司於4月在內地推出《航海王熱血航線》後，上線數天營收已錄1億元人民幣。集團計劃今年在內地推出27款遊戲，當中大部分已獲版號。現時公司手頭現金充裕，未有集資需要，同時亦要消化今輪與投資者的合作。公司會不斷物色合作機會或併購等，並加大研發投入，冀將研發團隊由480人擴張至800人，部分將透過併購達成。公司加強與B站合作，可謂融合兩家公司所長，達致最佳協同效益，有利中手游業務前景，股價後市展望樂觀。

正榮金融業務部副總裁郭家耀

(筆者為證監會持牌人士，沒持有上述股份)