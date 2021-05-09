印度推遲批准內地wifi設備進口　科技大廠叫苦...

外電引述消息人士報道，印度自去年11月起暫停來自中國內地的無線網路(wifi)模組進口，導致戴爾(Dell)、惠普(HP)、小米、Oppo、 Vivo及聯想等產品推出受到延宕。

消息人士表示，來自內地的藍芽喇叭、無線耳機、智能手機、智能手錶和筆記型電腦等內含wifi模組產品的進口都受到推遲。他透露，印度的無線規劃與協調部(WPC)至少自去年11月開始推遲批准WiFi模組進口。

其中一名消息人士稱，美、中、韓等國企業迄今提出超過80個申請，都被WPC推遲。即使從內地進口部分電子產品成品的一些印度公司也在等候WPC批准。

自從印度總理莫迪(Narendra Modi)提出擴大經濟自立的構想後，新德里當局對來自中國進口的立場趨於強硬。

莫迪的民族主義政策已有助於提高智能型手機在印度組裝生產，消息人士認為，政府的目的是說服企業擴大在印度生產電子裝置。

消息人士指出，政府的構想是希望推動企業在印度製造相關產品，惟科技公司卻陷入兩難。一方面在印度生產意味投資金額龐大，等待回報時間長。另一方面，政府對進口施以限制，意味營收可能大幅減少。

印度之前允許企業自行申報無線設備的進口，得以讓進口更加容易，但2019年3月的新法例明確下令企業須向政府申請批准。

國內市場和出口潛力讓印度成為全球第二大手機製造國，但科技分析師和產業內部人士表示，印度市場的規模還不足以讓企業在當地砸錢投資生產資訊科技(IT)產品和智能穿戴裝置。