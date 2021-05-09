美國斥近2000億元振興造船業　誓重奪海上霸主之位

據外國媒體報道，正當美國海軍正掙扎於過時設施的維修，而待修軍艦名單又大排長龍之際；美國跨參眾兩院的共和與民主黨派議員也提出總金額高達250億美元(約1,950億港元)造船廠振興案，將注入美國公私造船廠，修復船廠並帶美國回到往日海上強權榮光。目前案子正等候參眾兩院辯論。

報道指出，該筆經費將支付由海軍提出、總額高達210億美元的20年公立船廠資本重組計劃，餘下40億美元則用於私人船廠艦隊的建造與維修。就在這份長達11頁的《造船廠法案》推出之際，美國總統拜登提出高達2.25萬億美元的基礎建設，而共和黨則討價還價，提出5,680億美元的提案。

據悉，該計劃將投入的210億美元，主要用作加速海軍「造船廠基礎設施完善計劃」(Shipyard Infrastructure Optimization Program, SIOP)，以改善美國四大公共船廠。這四大公共船廠分別為維珍尼亞州的樸茨茅斯造船廠、緬因州凱特瑞造船廠、夏威夷珍珠港造船廠，以及華盛頓州的布雷默頓造船廠。自2018年以來，SIOP已花費18億美元。

其次，20億美元擬用於升級專門保養與維修海軍艦隊的商用修船廠、轉包商與供應商。目前全美主要修船廠約20座，分布於阿拉巴馬州、加州、佛羅里達州、夏威夷州、密西西比州、南卡羅萊納州、維珍尼亞州與威斯康辛州。

剩下的20億美元用於升級專門建造艦隊的商用造船廠、轉包商與供應廠。包括密西西比州的英格爾斯造船廠、阿拉巴馬州的奧斯塔美國分公司、維珍尼亞州的紐波特紐斯造船廠、康涅狄格州與羅德島州的電船公司、緬因州巴斯鋼鐵廠、威斯康辛州的芬坎蒂尼馬里奈特海事造船廠與加州的通用動力國家鋼鐵造船廠。

報道表示，所有的提案人全來自造船工業州，強調造船廠的經濟價值，修復船廠將大幅改善並支援興建大型艦隊，進而反制中國日益擴張的海上野心。法案內容涵蓋造船廠基礎設施的改善、新船塢建設與其他項目，好讓海軍船廠能滿足該軍方的需求。透過《國防生產法案》，《造船法案》將持續且靈活地提供海軍部長資金，並可自行決定如何支出。

議員們認為，這項法案有助於海軍船廠已排定的現代化工程、保養與拓展等積壓以久的陳年問題，並以靈活運用資金來支持資本重組、商船隊維修與發展所需的其他投資。