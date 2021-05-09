東涌藍籌屋苑三房戶呎售1.26萬　創同類單位新高

二手放盤減少，各區續錄理想價成交，東涌映灣園一個高層海景三房單位，剛售1,168萬元，呎價約1.26萬元，料創同類型單位新指標。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。

港島區

●大坑尚巒中層B室，實用面積549方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,250萬元承接，實用呎價22,769元，原業主於2015年2月以1,085萬元購入上址投資，持貨6年至今沽出，帳面獲利165萬元，單位期內升值約15%。

●大坑騰黃閣高層單位，實用面積661方呎，套三房間隔，以1,450萬元易手，實用呎價21,936元，原業主於2005年6月以508萬元買入，持貨16年帳面獲利942萬元，單位升值185%。

●北角和富中心5座中高層C室，實用面積約803方呎，三房間隔，獲外區用家垂青，以1,440萬元成交，實用呎價約17,933元，原來業主2017年5月以1,170萬購入，是次轉手帳面獲利約270萬元，物業升值約23%。

●北角海峰園崇峰閣中層B室，實用面積623方呎，兩房間隔，獲區外換樓客以1,178萬元承接，實用呎價約18,909元，原業主於2014年2月以800萬元購入上址投資，持貨7年至今易手，帳面獲利378萬元，單位期內升值約47%。

●鰂魚涌太古城金星閣中層A室位，連租約，實用面積約582方呎，兩房間隔，原業主叫價約1,330萬元，減價後以1,280萬元成交，實用呎價約21,993元，創同類型單位近期高價，屋苑首8日已錄12宗買賣，較上月同期升約5成。

●西灣河鯉景灣安屏閣中層B室，實用面積約495方呎，兩房間隔，望內園景，近日以920萬元沽出，實用呎價約18,586元，上述為項目5月首宗二手買賣，屋苑現時約有89個單位放售，入場費由900萬元起。

－－－－－－

九龍區

●長沙灣海柏匯高層E室，實用面積約275方呎，一房連儲物室間隔，望開揚公園及海景，以13,000元租出，實用呎租約47元，業主於2016年8月以約441.7萬元購入，現租出可享租金回報率約3.5厘。

●大角咀亮賢居中層C室，兩房間隔，實用面積約555方呎，以約938萬元放售單位，吸引同區客洽詢，議價後減至928萬元售出，實用呎價約16,721元，新買家為首置客，睇樓兩次後決定承接。

●大角咀港灣豪庭3座高層B室，實用面積386方呎，兩房間隔，議價後以750萬元成交，實用呎價19,430元，原業主早於2002年2月以195萬元購入上址，持貨19年沽貨帳面獲利555萬元離場，單位期內大幅升值逾2.8倍。

●奧運站維港灣9座低層E室，實用面積459方呎，兩房間隔，吸引夫婦承租，月租18,000元，實用呎租約39.2元，業主於1999年1月斥資約272.2萬元購得，按現水平租金計，回報率約7.9厘。

●牛頭角淘大花園D座高層2室，兩房間隔，實用面積約390方呎，以約660萬元放盤約3星期後，吸引外區客洽詢，議價後減價約12萬元，以約648萬元售出，實用呎租約16,615元，新買家為長線投資客。

●將軍澳茵怡花園1座中層G室，望內園景，一房間隔，實用面積約407方呎，以約580萬元放盤近1年，獲區內客接洽，議價後減價約12萬元，以約568萬元成交，實用呎價約13,956元，新買家為區內首置客，睇樓多次後拍板承接。

－－－－－－

新界區

●東涌映灣園16座高層H室，實用面積927方呎，三房連士多房間隔，單位享海景，3月時放盤開價1,200萬元，放盤約兩個月，雙方議價後以1,168萬元賣出，呎價約12,600元，料創同類型單位新高價。

●青衣盈翠半島9座中層F室，實用面積約523方呎，兩房間隔，望汀九海景，原先叫價960萬元放盤，經議價後減價15萬元或約1.6%，至近日以945萬元沽出，實用呎價約18,069元。

●荃灣柏傲灣1B座低層B室，實用面積約525方呎，「大兩房」間隔，望正南海景，放盤約1個月，原叫價1,100萬元，經議價後減價20萬元或約1.8%，至近日以1,080萬元沽出，實用呎價約20,571元。

●屯門錦華花園B座低層2室，實用面積約348方呎，兩房間隔，近日以9,500元租出，較原叫價11,000元減價1,500元或約14%，實用呎租約27元，屋苑本月錄得約兩宗租賃成交，現時仍有3個單位放租，月租叫價由11,000元起。

●屯門豐景園3座中層8室，實用面積309方呎，兩房一廳間隔，新買家為外區客，議價後獲減價10元萬，新買家決定以450萬元購入自住或投資之用，實用呎價約14,563元，單位現時市值租金大約為10,000元，租金回報率達2.7厘。

●屯門居屋兆禧苑B座高層7室，實用面積415方呎，兩房間隔，零議價下於已補價自由市場以500萬元沽出，實用呎價12,048元，新買家為九龍區年輕上車客，儲夠首期即四出覓盤，見樓市正在升溫，考慮兩天便拍板入市。

●屯門南浪海灣2座中層H室，實用面積840方呎，套四房間隔，日前獲區內首置客，為鄰近家人居住，方便照應，遂便決定以980萬購入上址作自住之用，實用呎價約11,667元，原業主於2001年以約284.4萬元購入，帳面獲利約高達695.6萬元。

●天水圍嘉湖山莊翠湖居5座高層F室，實用面積449方呎，兩房間隔，業主考慮到租客願意預繳半年租金，因此決定減租1,000元，單位最終獲以11,000即睇即租，實用呎租24.5元，以同類型單位的銀行估價約532萬元計算，租金回報率達2.5厘。

●元朗朗景臺1座中層B室，實用面積477方呎，兩房間隔，叫價600萬元，減價至596.9萬元成交，實用呎價約12,514元，新買家為首置客，原業主則於2017年6月以490萬元買入，持貨4年帳面獲利106.9萬元，升值約22%。

●元朗朗晴居8座中層A室，實用面積約732方呎，套三房間隔，叫價838萬元放售，日前最終以818萬元成交，減價20萬元或約2.4%，實用呎價約11,175元，屋苑現時有約20個單位放售，最低入場價由650萬元起。

●大埔昌運中心富昌閣高層E室，實用面積342方呎，兩房間隔，望山景，原先開價550萬元，放盤兩個月，象徵式減價3萬元，獲用家以547萬元承接，實用呎價約15,994元。

●沙田御龍山5月暫錄約2宗買賣，包括5座中層D室，實用面積689方呎，套三房間隔，議價後以1,230萬元易手，實用呎價約17,852元，原業主於2016年以825萬元購入，持貨5年帳面獲利約405萬元，單位期內升值約49%。

●沙田樂怡小築雙號屋低層單位，實用面積1,385方呎，套三房連工人套房間隔，連花園約1,211方呎，以2,380萬元連雙車位沽出，實用呎價約17,184元，原業主於2013年4月以1,562萬元購入上址及雙車位，持貨8年帳面獲利818萬元。

●沙田第一城39座高層C室，實用面積304方呎，兩房間隔，放盤兩個月，原先開價590萬元，減價7萬，以583萬元沽出，實用呎價19,178元，原業主於2013年12月購入上址，當時作價314萬元，持貨7年多至今沽售，帳面獲利269萬元，單位期內升值約86%。

●馬鞍山海典灣2座中層G室，實用面積474方呎，兩房間隔，原先開價790萬元，經調整後終以797萬元沽售，實用呎價約16,814元，原業主於2010年5月購入，當時作價280萬元，持貨11年至今轉售，帳面獲利517萬元，單位期內升值約1.9倍。

●西貢永隆路雙號屋，套三房連工人房間隔，享海景，叫價2,980萬元，勁減930萬，終以2,050萬元成交，減幅達31.2%，新買家及原業主均是外籍人士，原業主於2004年11月購入上址，當時作價1,188萬元，持貨16年多帳面獲利862萬元，期內升值約73%

●西貢清水灣傲瀧9座中層C室，實用面積1,157方呎，三房連儲物室間隔，望開揚園景，物業以2,085萬元沽售，實用呎價約18,021元，原業主於2018年4月以1,951萬元購入，持貨3年至今沽售，帳面獲利134萬元，單位期內升值約7%。