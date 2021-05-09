4月非農大失所望　聯儲將聚焦最新CPI表現

上周五(7日)公布的美國4月非農就業數據遠遜預期，市場將繼續關注本周三(12日)公布的4月消費者物價指數(CPI)，尋找經經濟復甦未如外界想像般好的證據。

CPI向來是聯準局視為利率政策的重要參考，多數分析師預估，美國4月CPI年增率為3.6%，增幅遠高於2月的2.6%，恐為通膨急速加溫的訊號。排除波動劇烈的食品及能源價格後，分析料7月核心CPI月增0.3%、年增2.3%。

事實上，美國3月CPI月增0.6%、年增2.6%，月增幅創8年半以來最大，年增幅改寫2018年8月以來新高。

近期多位聯儲局官員表示，儘管美國經濟前景改善、通膨預期升溫，但他們認為寬鬆貨幣政策仍將持續一段時間。

克利夫蘭聯儲銀行行長Loretta Mester預估，美國2021年經濟成長率可能達到6至7%、失業率降至4.5%以下，而通膨未來幾個月可能急遽升溫，但這僅是短暫現象。

然而美國4月失業率為6.1%，高於預期5.8%，前值為6%。美國4月非農就業人數增加26.6萬，遠低於預估的增加100萬，前值為增加91.6萬。