愛你變害你？美上月職位增長勁低　原因係...

美國4月非農業職位增長僅26.6萬個，僅及市場預期約1/4，失業率也不跌反升，令市場大跌眼鏡。對此，美國商會把原因歸咎於美國政府每周300美元(約2,340港元)的額外失業救濟金舉措，令不少人領取的失業救濟比上班領取的工資還要高，失去找工作的動力，呼籲決策者終止措施，而不是按計劃發放至9月。

共和黨參議員魯比奧也表示，聽到許多企業表示請不到人，因為政府的補貼使人們不願回去上班。據美國銀行推算，對於年收入低於3.2萬美元的人而言，現時領取失業救濟金在財政上是更佳的選擇。

拜登政府為政策辯護，稱3月份的1.9萬億美元紓困法案將幫助學校重開並提供託兒服務，使美國人，尤其是女性，能夠重返工作崗位。

美國財長耶倫亦敦促市場不要過度解釋就業數據，不應將單單一個月的數據作為證明潛在趨勢的依據，又表示若真的是額外的福利阻礙了企業招聘，求職率應較低，然而，數據顯示更多人正在找工作，她仍然預期明年可回復全面就業。

美國商務部長雷蒙多則表示，4月美國就業市場意外放緩，原因之一是近期的晶片短缺影響。據美國勞工統計局統計數據，因晶片短缺，各大汽車廠被迫宣布暫時關閉廠房並讓工人休假，導致4月汽車業有2.7萬名美國員工被裁員。

還有一種觀點認為，疫情下民眾就業心態轉變或是就業數據失色的原因。有研究顯示，66%失業者「認真考慮過」改變工作領域，比例遠高於2008年金融危機時期。例如，之前在餐廳或旅遊公司工作的人正在尋找倉儲或房地產領域的工作，顯示他們希望找到更穩定的工作，不願暴露於疫情之下。

研究還顯示，50歲以上的勞動群體還掀起了一股退休潮，因為他們不想再回到教師、家庭保健等一線崗位；經濟條件較好的美國人則表示，由於他們的退休金在過去一年大幅增長，所以想要提前退休。