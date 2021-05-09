聯儲局加息預期降溫　摩通唱好再通脹交易

美國就業數據失色，美股上周五卻在科技股和增長股反彈下做好，道指和標指齊創收市新高。究其原因，就是美國經濟不足以容許聯儲局減少刺激，推動宅經濟股和科技股，同時，任何刺激經濟的措施都很可能推高通脹。摩根大通直言，只要聯儲局主席鮑威爾和美國總統拜登繼續負責推動復甦，現在不是懷疑股市的時候。

聯儲局4月份的議息會議後，投資者押注當局2022年底或2023年初加息，並最快今年6月釋放縮減買債的訊息。但就業數據出爐後，交易員押後加息預期，利率期貨顯示，當局有90%機會於2023年3月加息，2023年6月加息預期達百分百。

摩通策略員包括Marko Kolanovic唱好再通脹交易，繼警告市場需要迅速結束通縮相關持倉，再建議增持周期性和價值資產，並稱應減持現金和信貸，並將資金買入商品和股票。全球增長加速及重大供應瓶頸引發物價壓力下，預期今年通脹將強勁上升，但市場很可能較遲才察覺，而且沒有充足準備。

沃頓商學院教授西格爾則指，股市今年某個時間將面臨「審判日」，那就是當通脹急升，迫使聯儲局調整寬鬆幣策，屆時股市將受衝擊。儘管聯儲局預期會維持超低息直至2023年底，主席鮑威爾和財長耶倫又強調任何通脹上升只是暫時性，但通脹壓力是當前真正的威脅，除因為當局的寬鬆幣策，亦因為美國政府大舉增加開支。

西格爾續稱，上周五的就業數據欠佳只會延後「審判日」的到來，但今年稍後，聯儲局勢着手「收水」，引發市場動盪，並重申最好的資產是房地產，因為房地產傾向於通脹時表現較佳，當前投資者亦應買入受惠於經濟活動上升的股份，如周期性股份。

美國本周三公布的通脹數據值得關注，預期當地4月消費物價指數(CPI)按月升0.2%，按年則跳升3.6%。本周亦有多位聯儲局官員講話，或會談及通脹問題。