阿里兩線捱打券商看淡　港股迎派息期

市場預測阿里於今年首季，即截止3月底止財政季度non-GAAP純利為288.82億元，按年增長29.59%，增幅略低於全年表現。該預測反映出市場認為阿里上季盈利可能會放緩，其中一大主因乃是由於內地電商市場競爭烈，壓縮了利潤空間。

值得注意的是，拼多多年活躍買家於去年底已達7.88億，成功超越阿里。券商大和稱，阿里有着中國電商企業當中最為吸引的估值，但拼多多的風險回報率明顯更高，目標價180美元，比上周五收市價高有34.64%潛在升幅。

該行表示，拼多多的基本面已較6個月前大幅改善，並且已實現收支平衡，股價下行空間有限。ARPU增長是該公司未來一至三年商品銷售總額(GMV)上升的主要動力，電子產品和衣履會是「催化劑」；觀乎阿里戶均收入(ARPU)為拼多多4.8倍，一年下單次數亦為其兩倍，換言之有追趕空間。

電商銷售策略上，阿里旗下的淘寶、天貓採用以搜尋功能為基礎的主頁；而拼多多則選擇了以用戶為中心的介面，強調團購功能及用戶參與度。隨着拼多多的用戶升級，從低線城市轉向更多一、二線城市；加上積極向固有用戶銷售更多不同類別產品，及改善產品推薦功能等，預計可推動平台用戶消費繼續增長。

國家市場監督管理總局早前出手重罰阿里，並且打擊平台逼商家「二選一」等壟斷行為。大和認為，這帶來更加公平的競爭環境，有利用拼多多招攬更多商家，擴闊銷售商品種類。

雖然電商市場競爭激烈，但市場相信，阿里作為龍頭企業，仍然能夠保持不俗的增長。綜合多家券商預測的中位數，阿里全年收入估計為7,098.05億元人民幣，按年增加39.3%；單計上季收入則為1,799.11億元，按年升57.38%。

另一券商富瑞則預計，上季度淘寶天貓仍可錄得穩健的GMV增長，阿里EBITA(除息、稅及攤銷前利潤)按年增長約21%至240億元，這個預測反映了集團對淘寶特價版的投資、農曆新年推廣費用、本地生活服務相關搶客及用戶體驗改善措施的開支。該行亦預計，阿里上季雲計算業務收入則按年大增49%至183億元。

該行續指，市場將關注周四晚上的業績會議中，阿里管理層如何評論淘寶買菜發展策略及未來投資；淘寶特價版的在低線城市的用戶增長預期；海外網購業務、雲計算發展方針，以及網購競爭環境和反壟斷監管最新狀況。

●港股迎派息期 周期板塊看俏

上月美國就業數據出乎意料地差，降低加息「收水」預期，但有分析指，實際情況可能比想像中要好，主要是工資現增長，以及服務業勞動機會增加。港股美國預託證券(ADR)上周五普遍向好，按比例計相當於恒生指數上升97點。

上周美國財長、聯儲局前任主席耶倫無端「放鷹」提起可能加息，一度引起股市震盪，聯儲官員頻繁出口安撫市場。現在美國新增非農業職位弱，反而令金融市場風險偏好抬升。

儘管蘇格蘭政局再現暗湧，惟基金界人士指，港股的不利因素不在外圍，反而是政府由8月1日起將提高股票印花稅。儘管乍聽之下，買賣雙方加稅幅度只有0.03個百分點，但大正資本創辦人兼投資總監陳惠仁撰文指，已足以令香港的股票市場競爭力落後於多個對手。

他續指，以一次完整交易計，各地交易所的總交易成本差距甚巨。內地交易成本為0.11%，美國及日本均為0.01%，香港為0.22%，僅次於倫敦的0.23%。加稅後，假設其他交易費用不變，總成本將增加27%，香港將超越倫敦，成為交易費用最高昂的國際股票市場。

港股結構上以海外機構為主，在該等機構的持股限制之下，市場成交前100位的大市值股票已佔日均成交量的70%，使大小型股交投呈現嚴重的兩極分化，市值較小的2,100隻股票幾乎無人問津。香港新股上市活動雖活躍，但據統計，50%的新股在上市後首3個月內，交易量已大跌70%，大熱新股慘變「拍烏蠅」。

另外，交易成本高昂亦阻礙了高頻率買賣的算法交易及量子基金在香港的發展，直接影響本港資產管理行業。兩個因素令本已疲弱的港股交易量可能進一步受壓，大幅削弱香港作為國際金融中心的競爭力。

因此，陳氏建議，長遠而言，港府可考慮有限度地降低中小市值股票的印花稅率，或全面降低印花稅，以改善部分股票缺乏流動性的問題，讓股市更加健康。