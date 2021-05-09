以太幣挑戰4000美元關　「狗幣」炒風橫行

以太幣又破頂，險破4,000美元大關，市值超越兩隻道指大藍籌強生及沃爾瑪，近月風頭甚至搶過虛擬貨幣「一哥」比特幣，如果將以太幣和比特幣放上天秤，投資者應如何選擇？

若比較兩種虛擬貨幣的本質，以太坊是全球最活躍的區塊鏈平台，類似智能手機上的應用商店，而以太幣則是平台中用作交易的代幣。太坊平台可以通過升級來改善網絡，並不斷發展，惟比特幣在設計之初已加入核心功能，包括供應限額。而且那些聲稱看好「加密貨幣」前景的大型企業，如Paypal等，實際上持有的或引入的只限於比特幣，以太幣根本不在其列。

今年比特幣的市佔已由年初約70%，下降至現時約46%，主導地位有所減弱，但仍是規模最大的虛擬貨幣，其市值超過1萬億美元，以太幣則為3,800億美元。不過，技術分析顯示，以太幣的下行風險較大，而上升空間又較比特幣窄。

兩者價格方面，CryptoCompare數據顯示，以太幣曾漲12.89%，高見3,983美元再創新高；比特幣的波幅較微，僅升3.48%，曾見每枚59,500美元後回落。

值得注意的是，近期熱炒的狗狗幣一度大瀉32.49%，低見0.4391美元。曾多次於個人社交平台唱好狗狗幣的SpaceX創辦人馬斯克（Elon Musk）一反常態，於美國一個直播節目上稱狗狗幣是一場騙局（Hustle），狗狗幣亦是該節目播出後錄得大跌。

狗狗幣吸引市場眼球，連帶一大堆「狗系列」虛擬貨幣應運而生。當中，柴犬幣（SHIB）突圍而出，一度飆升近兩倍，報0.0000184美元，其後升幅再收窄至僅兩成左右。這種虛擬貨幣交易價值欠奉，其爆升更加凸顯市場炒風橫行，接近盲目跟炒，不需看「貨幣」的任何實際作用。