東方日報B1：電商鬥唔停　阿里有排煩

市場預測阿里於今年首季，即截至3月底止財政季度non-GAAP純利為288.82億元，按年增長29.59%，增幅略低於全年表現。該預測反映出市場認為阿里上季盈利可能會放緩，其中一大主因乃是由於內地電商市場競爭烈，壓縮了利潤空間。

值得注意的是，拼多多年活躍買家於去年底已達7.88億，成功超越阿里。券商大和稱，阿里有着中國電商企業當中最為吸引的估值，但拼多多的風險回報率明顯更高，目標價180美元，比上周五收市價高有34.64%潛在升幅。

該行表示，拼多多的基本面已較6個月前大幅改善，並且已實現收支平衡，股價下行空間有限。每戶平均收入(ARPU)增長是該公司未來一至三年商品銷售總額（GMV）上升的主要動力，電子產品和衣履會是「催化劑」；觀乎阿里ARPU為拼多多4.8倍，一年下單次數亦為其兩倍，換言之有追趕空間。

電商銷售策略上，阿里旗下的淘寶、天貓採用以搜尋功能為基礎的主頁；而拼多多則選擇了以用戶為中心的介面，強調團購功能及用戶參與度。隨着拼多多的用戶升級，從低線城市轉向更多一、二線城市；加上積極向固有用戶銷售更多不同類別產品，及改善產品推薦功能等，預計可推動平台用戶消費繼續增長。

國家市場監督管理總局早前出手重罰阿里，並且打擊平台逼商家「二選一」等壟斷行為。大和認為，這帶來更加公平的競爭環境，有利拼多多招攬更多商家，擴闊銷售商品種類。

雖然電商市場競爭激烈，但市場相信，阿里作為龍頭企業，仍然能夠保持不俗的增長。綜合多家券商預測的中位數，阿里全年收入估計為7,098.05億元人民幣，按年增加39.25%；單計上季收入則為1,799.11億元，按年升57.38%。

另一券商富瑞則預計，上季度淘寶天貓仍可錄得穩健的成交總額(GMV)增長，阿里EBITA(除息、稅及攤銷前利潤)按年增長約21%至240億元，這個預測反映了集團對淘寶特價版的投資、農曆新年推廣費用、本地生活服務相關搶客及用戶體驗改善措施的開支。該行亦預計，阿里上季雲計算業務收入則按年大增49%，至183億元。

該行續指，市場將關注周四晚上的業績會議中，阿里管理層如何評論淘寶買菜發展策略及未來投資；淘寶特價版的在低線城市的用戶增長預期；海外網購業務、雲計算發展方針，以及網購競爭環境和反壟斷監管最新狀況。