移卡擬2億人民幣售智掌櫃雲服務60%股權予聯營公司

目前，並無其他股東控制買方1/3或以上股權，而公司透過其間接附屬合共持有買方約47.58%股權。

可能出售事項(如若完成)預計將令公司錄得逾2億元之出售資產所得收益(除稅前)。

富匙為超過420,000名商戶提供服務，截至3月底錄得的交易筆數峰值超過8,380,000筆，為移卡擴大商戶基礎及提供商戶服務之生態系統內的重要成員。通過收購目標公司，富匙將獲得具有基石意義的「硬件+軟件」標準化基礎設施，並透過將成熟的SaaS模塊融入線下商戶進一步加速其開放式SaaS戰略。

公司指出，作為富匙的單一最大股東，其令移卡得以專注於更多輕資產、行業前沿的SaaS解決方案，如「約惠圈」(一個利用區塊鏈底層技術經營商戶私域流量的解決方案)。透過與富匙合作，移卡將繼續加強其SaaS產品組合，並持續踐行一個商業數碼化生態系統的承諾。