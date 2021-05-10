移卡擬2億人民幣售智掌櫃雲服務60%股權予聯營公司
2021年05月10日 07:27
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移卡(09923)公布，其聯營公司深圳市富匙科技，與公司間接全資附屬深圳市樂售雲科技訂立不具法律約束力之諒解備忘錄，富匙可能向樂售雲科技收購目標公司深圳市智掌櫃雲服務60%股權，目標公司估值約3.36億元人民幣(下同)，代價約為2.01億元。
目前，並無其他股東控制買方1/3或以上股權，而公司透過其間接附屬合共持有買方約47.58%股權。
可能出售事項(如若完成)預計將令公司錄得逾2億元之出售資產所得收益(除稅前)。
富匙為超過420,000名商戶提供服務，截至3月底錄得的交易筆數峰值超過8,380,000筆，為移卡擴大商戶基礎及提供商戶服務之生態系統內的重要成員。通過收購目標公司，富匙將獲得具有基石意義的「硬件+軟件」標準化基礎設施，並透過將成熟的SaaS模塊融入線下商戶進一步加速其開放式SaaS戰略。
公司指出，作為富匙的單一最大股東，其令移卡得以專注於更多輕資產、行業前沿的SaaS解決方案，如「約惠圈」(一個利用區塊鏈底層技術經營商戶私域流量的解決方案)。透過與富匙合作，移卡將繼續加強其SaaS產品組合，並持續踐行一個商業數碼化生態系統的承諾。