瑞銀財富管理：中國經濟開局佳　消費投資續擔要角

中國2021年第一季GDP按年增速高達18.3%，主要是受到消費的拉動。我們預計全年GDP增速將在8.5%以上。政策正常化可能保持循序漸進，不會出現急轉彎。不過，我們預計下半年房地產行業的信貸政策可能進一步收緊。儘管中美在科技、金融和人權等議題上仍存在分歧，但兩國致力於在氣候變化問題上展開合作。

由於低基數效應(去年第一季按年下跌6.8%)且經濟持續復甦，中國2021年第一季GDP按年增速高達18.3%。從2019年第一季到2021年第一季，經濟年均複合增長率為5%，這意味着經濟增速已基本回到新冠疫情前的水準。在第一季18.3%的GDP增長中，消費、投資和淨出口的貢獻分別為11.6%、4.5%和2.2%。我們預計2021年GDP增速將在8.5%以上，消費和投資將成為重要驅動力。

零售銷售加速復甦。今年第一季社會消費品零售按年增速進一步升至33.9%，遠高於去年第四季的4.6%。所有主要的消費子行業增幅都因低基數效應而飆升，尤其是黃金和珠寶、汽車、餐飲和通訊設備。2019年第一季至2021年第一季期間，零售銷售年均複合增長率為4.2%，反映出整體零售銷售增速仍低於趨勢水準。我們依然預計，在2020年下跌近4%後，2021年零售銷售將實現低雙位數增長，並將成為未來幾季推動經濟增長的主要動力。自3月份以來，大多數需要人際接觸的服務業增速出現反彈。

除了餐飲(屬於零售行業)已回升至2019年水準外，內地航班、酒店入住率和地鐵客運量等其他服務活動也回升至僅略低於或持平於2019年的水準。今年1至2月期間，由於北方地區再度出現新冠肺炎確診病例導致出行受限，上述經濟活動較2019年水平一度驟減50至60%。

我們預計經濟復甦勢頭將在今年餘下時間裏加速。首先，與假期旅行相關的預訂率正在回升。攜程網的數據顯示，截至4月中旬，勞動節假期的機票、酒店、景點門票和租車預訂量分別較2019年增長23%、43%、114%和126%。第二，隨着新冠疫情得到控制，3月份跨區域旅行限制有所放寬。此外，疫苗接種速度正在加快，目前接種率約為14%，遠高於3月中旬前的不到5%。政府計劃至6月底達到40%的疫苗接種率，至2021年底達到64%。最後，鑑於家庭實際可支配收入(按年增13.7%)和支出(按年升17.6%)以及勞動力市場狀況的改善(失業率從2020年2月6.2%的峰值降至2021年3月的5.3%)，消費信心有望進一步回升。

固定資產投資基本回歸正軌，製造業和基礎設施投資迎頭趕上。今年第一季固定資產投資按年增長25.6%，遠高於去年第四季的8.2%。從主要分項來看，製造業和基礎設施投資是主要推動力，第一季分別按年增長29.8%和29.7%(1至2月增幅分別為37.3%和36.6%)；由於基數較高，房地產固定資產投資按年增速並不那麼強勁，在25.6%(低於1至2月的38.3%)。

從2019年第一季到2021年第一季的年均複合增長率來看，房地產投資按年增速在7.6%，依然相當亮眼；基礎設施投資按年增長2.3%；但製造業按年下降2.0%。展望未來，由於政府收緊對開發商融資和房貸的監管，房地產投資的韌性可能受限並將繼續放緩；而鑑於低基數效應和政府有針對性的政策支持，製造業和基礎設施投資按年增速可能達到5至10%。我們預計，固定資產投資在2020年增長2.9%後，2021年有望實現高個位數增幅。

第二季出口增長，未來幾季貿易順差可能收窄。由於基數效應及來自歐美的外需走強，今年第二季中國出口按年增速飆升至49%。從商品來看，居家辦公或防疫相關商品需求持續穩健，勞工密集產品進一步反彈，帶動出口全面走強。鑑於疫苗接種進展以及美國新一輪刺激措施帶動外需回暖，再加上低基數效應，我們預計第二季出口勢頭將持續強勁，但在海外生產最終恢復常態後，隨着供應鏈替代效應減弱，下半年出口可能更為明顯地放緩。

總體而言，2021年出口有望實現雙位數增長(遠高於2020年的3.6%)。第一季進口按年增速也大幅上升至28%；在年底低基數效應、內地持續復甦和大宗商品價格上升的支持下，進口增速可能繼續走高。這表明，未來幾季中國的貿易順差或進一步收窄，並令經常帳餘額承壓。

鑑於經濟復甦冷熱不均以及外部不確定性，政策正常化很可能循序漸進，不會出現「急轉彎」。貨幣政策很可能保持審慎且靈活適度，並確保銀行間市場的流動性合理充裕。不過，我們預計下半年房地產行業的信貸政策將進一步收緊。

財政政策將保持積極。2021年第一季新增地方政府債券發行額360億元(人民幣‧下同)，屬較低水準，因今年未下達「提前批」額度。但第二季發行額預計將上升，地方政府債券全年發行額定在4.47萬億元，其中包括8,200億元一般債券(2020年為9,800億元)、3.65萬億元專項債券(2020年為3.75萬億元)。整體而言，在政策穩步正常化之際，我們預計年底前信貸按年增速將逐漸放緩至11%左右，低於3月份的12.3%和2020年的13.3%。我們認為本輪信貸放緩對經濟的負面影響應可控，不會出現2017至2018年監管收緊時出現的情況，這主要歸功於名義GDP和企業獲利強勁反彈的預期。

中美氣候變化磋商首次會議於4月15日至16日在上海舉行。雙方致力於加強合作以應對氣候危機，並加強《巴黎協定》的執行，我們認為雙方在該領域有共同的合作基礎。此前，中美代表團於3月18至19日在美國阿拉斯加舉行高層戰略對話，這是自拜登政府就任以來中美高層首次面對面會晤。儘管開場氣氛緊張，但會談取得正面成果，雙方同意成立氣候變化聯合工作組。

與此同時，美國繼續在科技、金融和人權等問題上對中國施壓。4月9日，更多企業(包括七家超級電腦公司)被列入美國「實體名單」。美國證監會於3月24日發布了實施《外國公司問責法》的暫行規定。3月22日，美國與歐盟、英國和加拿大就人權問題對數名中國官員實施制裁，這是自拜登上任以來首次對中國採取聯合行動。

這進一步鞏固了我們的觀點，即在拜登政府執政期間，中美關係應走向一種務實且以結果為導向的新模式。我們已見到雙方有意在氣候變化方面開展合作，並可能擴展到貿易、投資、全球公共產品和國際平台等領域。鑑於雙方仍存在一些重要分歧，緊張局勢可能持續甚至可能不時升溫。不過，我們認為雙方將避免採取削弱兩國經濟復甦和利益的極端行動。

瑞銀財富管理亞太區投資總監及宏觀經濟主管 胡一帆