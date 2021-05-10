道指期貨升過百點 金價企近3個月高位
2021年05月10日 08:02
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●美匯指數企90.21；港匯反覆報7.7659；離岸人民幣(CNH)低見6.4249；美元兌日圓處108.78；英鎊升至1.4035；歐元企1.2165。金價見1,831美元。布油升至69.03美元，紐油報65.59美元。比特幣處5.82萬美元。道指期貨漲逾百點。
●道指上周五(7日)收報34,777點，升229點或0.66%，創收市新高；標指收報4,232點，升30點或0.74%，亦創收市新高；納指收報13,752點，升119點或0.88%。 https://bit.ly/3w75n47
●有「女股神」之稱的ARK Investment創辦人、對沖基金經紀Catherine Wood表示，對於近日科技股回調不感到憂慮，更認為她的投資組合長遠可因此帶來更加可觀的回報。
●美國財長耶倫表示，預期美國通脹將於未來數月升溫，主要由於技術因素，指基本因素將只會在短期內影響通脹，產生暫時性影響。她又相信，美國明年將有望實現充分就業。
●美國3月消費信貸錄得增長258.41億美元，市場預期增200億美元，前值增275.78億美元。
●美國4月非農職位僅增26.6萬，遠遜預期。
-愛你變害你？美上月職位增長勁低，原因係... https://bit.ly/3uyQZRr
●港股ADR指數上周五收報28,707點，升96點或0.34%。
●即月恒生指數夜期上周五收報28,644點，升127點，高水33點，成交13,778張。
●紐約6月期油上周五收報每桶64.9美元，升19美仙或0.29%，全周計累升2.1%；布蘭特7月期油收報每桶68.28美元，升19美仙或0.28%。
●紐約6月期金上周五收報每安士1,831.3美元，升0.9%，創近3個月收市新高，全周計累升約3.6%。
●英國富時100指數上周五收報7,129點，升53點或0.76%；法國CAC指數收報6,385點，升28點或0.45%；德國DAX指數收報15,399點，升202點或1.34%。 https://bit.ly/3y2sApU
●全球股市年內波動不斷，惟瑞士央行披露的美股投資組合規模在今年年初攀升至1,500億美元。
●復星醫藥擬上海生產BioNTech新冠疫苗。
●電商鬥唔停，阿里有排煩。 https://bit.ly/3uyR6fP