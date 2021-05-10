瑪莎拉蒂是⼀家製造⾼性能及豪華名貴汽⾞的世界著名⽣產商。Blackbird汽⾞集團屬下的Blackbird Tridente是公司⼀家間接全資附屬公司，由其⾏政總裁⿆俊翹領導的Blackbird汽⾞集團是公司屬下⼀個從事汽⾞業務的營運集團。

董事會認為進⼜商委任是Blackbird汽⾞集團發展全球汽⾞業務的另⼀個重⼤⾥程碑，瑪莎拉蒂正投資發展混能⾞及電動⾞，與集團的創⾒策略⼀致，連同於⾹港和澳⾨的法拉利代理業務，進⼜商委任令Blackbird汽⾞集團能夠擴充至瑪莎拉蒂豪華汽⾞的龐⼤代理業務，並因⽽提升Blackbird汽⾞集團在全球汽⾞⾏業的聲譽及地位，董事會亦深信進⼜商委任將為本集團帶來重⼤收入的來源以及為集團收入和盈利增長開闢新的途徑。