鄺紫珊：生科公司可作中長期部署

多國政府努力推進疫苗接種，讓接種人數不斷增加，但由於變種病毒已開始在多國地方發現及在社區隱形傳播，讓抗疫措施存在不確定性的變數，加上印度的疫情正不斷升溫，單日新增確診病例不斷攀升，讓疫苗及醫藥股隨即再度成為市場注視焦點，也帶動生物科技股份及相關基金走升。

由於醫療器材及檢測需求等回升，加上美國食品及藥物管理局(FDA)有關新藥核准的速度加快，以及企業併購活動增加，預期有關生物科技及健康護理類股的後市可以有所期待，可考慮趁調整時吸納作中長期布局。

自新冠疫情爆發以來，疫苗、製藥、生物科技等相關行業一直獲市場看俏，再加上全球人口老化，增加對醫療需求，故藥物及保健食品的支出將會是持續性的增長，加上政府政策的支持，可加強支撐生物科技相關產業的長線發展，故看好生技醫療相關產業的表現。

據了解，年初至今，FDA已核准18款新藥，數量是高於去年同期的15款，顯示生物科技產業藥物研發及行業的基本面正朝正向發展，這有利於醫療生技股的表現。

從資金面來看，近3個月的股市波動很大，醫療類股雖也有沽壓，但觀察iShares全球醫療保健ETF，今年以來只有3月份的資金是有小幅流出，但整體累計年內仍流入1.9億美元，這顯示市場並未有大量拋售情況。

近期資金從市盈率偏高的增長型股，轉向價值型股份。由於疫情要完全退卻也可能要兩至3年的時間，故醫療物資及醫藥需求是中短期需面對最大的挑戰，而長線而言，人口老化對生物科技的需求更是必然。故建議投資者可考慮有關題材作部分的資產配置，作中長期的投資部署。

國際金融財務策劃師學會委員 鄺紫珊