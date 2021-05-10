【專家點評】梁彥穎：港股兩萬八關支持堅固

美國聯儲局(Fed)提出警告，因美國疫情大幅度緩和，投資者追求風險意願急升。導致美國股市不斷創出危險新高，互聯網驅動的模因股造出驚人的成交量，加上對沖基金融資的黑箱操作，對市場構成的風險變得越來越大。

標普500期貨上周收報4,226點，又創新高，但已跟筆者估計的5、6月上限4250相差不遠。相信在21號前，上落範圍將在4,175至4,250點之間。若相信美國聯儲局的警告(但之前已出現很多不同警告，但美國股市一值沒有理會)，標普500期貨有機在6月回試4,000點支持位。

恒生指數期貨方面，從5月3日開始連續4日下試28,000支持位。畢竟支持堅固，大市試低位，低位愈試愈升高。筆者估計5月恒生指數期貨，應在28,000至29,200點上落。投資者可趁大市再下試低位時(即28,500或以下時)試揸290-29200牛跨，趁大市上試高位時，可試揸282-28000熊跨。不論牛跨或態跨，槓桿比率最好維持在3倍或以上。

澳元兌美元匯價，0.7850應是5月高位，但稍為上落一下，6月下試一下0.7650，便可能有機再衝上0.7900水平。不過毋謂看這麽遠，看近準，累積起來看遠才會準。 因此，先處理好短期看法的投資。擁澳元投資者可趁澳元上升至0.7850高息掛美元兩周。若未有澳元可試在0.7650掛澳元，雖然現息偏低，最勝在或可在0.7650低吸澳元。

隨著金價接近筆者估計5月高位每盎司1850美元，金價暫時轉弱，上落水平應在每盎司1785-1850美元。

上古國際集團董事梁彥穎

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