滬深兩市靠穩　融資餘額少14億人民幣

滬深三大股指齊高開，滬綜指高開4點或0.14%，報3,423點；深成指高開11點或0.09%，報13,945點；創業板指高開10點或0.34%，報2,920點。

復星醫藥漲停，其子公司擬與BioNTech設合資公司，實現mRNA新冠疫苗的本地化生產及商業化。國藥股份漲逾9%。

人民銀行於公開市場將進行100億元人民幣(下同)7天期逆回購操作，另無逆回購到期，當日實現淨投放100億元。據中國外匯交易中心公布，人民幣兌每美元中間價報6.4425，較上日上調253點子。

去年度A股總分紅預案首次突破1.5萬億元，再創歷史新高，相比2019年度的1.36萬億元增長近12%，已連續4年分紅總額突破萬億大關。兩市共有3,000多家公司發布現金分紅方案，佔A股上市公司數量約70%，有24家上市公司分紅額越過100億大關。

另外，本周將有44隻個股面臨解禁，合計解禁量為55.27億股，按上日收市價計算，合計解禁市值為1,703.72億元，按周增加362.73%。44隻個股中，藥明康德、中國動力、新產業、伯特利、中金黃金解禁市值居前。

截至上周五(7日)，上交所融資餘額報7,979.92億元，按日增加2.75億元；深交所融資餘額報7,116.80億元，按日減少17.42億元；兩市合計15,096.72億元，按日減少14.67億元。

內地評論文章稱，有觀點認為5月財政因素影響可能進一步加大，流動性運行的不確定性有所增加，對此分析人士表示，當前貨幣政策穩健取向未變，當流動性缺口擴大時，預計人行將適時應對；5月可能面臨邊際收斂，但不必擔心「變盤」風險。中金公司稱，歷年5月資金面普遍穩定，預計今年也不會例外。貨幣政策態度沒有發生變化，常規性的流動性缺口會得到有效對沖，無需擔憂資金面收緊，預計貨幣市場利率將保持平穩。