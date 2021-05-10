第7間參與行！螞蟻旗下網商銀行加入數碼人幣公測

數碼人民幣此次的擴容還體現在，6大國有銀行數字人民幣錢包下均增加了餓了麼、盒馬鮮生、天貓超市3個子錢包。

外電指出，雖然接受採訪的7位試點參與人士中，沒有人對數碼人民幣未來在全球外匯市場中所擔任角色有着非常深入的了解，但他們的態度缺乏熱情，凸顯內地政府在為國內外數碼人民幣的使用鋪路的過程中面臨挑戰。

國際形勢上，人民幣在全球支付中的佔比約為3%，遠低於與中國對全球貿易和經濟產出貢獻的相匹配水平。新加坡諮詢公司Kapronasia董事總經理Zennon Kapron認為，數碼人民幣不太可能對上述佔比構成遠超過1個百分點的提振，除非中國經濟和金融系統進行結構性改革，否則數碼人民幣的「全球影響將非常小」。