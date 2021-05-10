第7間參與行！螞蟻旗下網商銀行加入數碼人幣公測
2021年05月10日 10:40
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內地媒體報道，數碼人民幣應用程式(APP)近日更新，錢包運營機構中的「網商銀行(支付寶)」已呈現可用狀態。換言之，阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團發起成立的網商銀行，成為繼工、農、中、建、交、郵儲6大國有銀行之後，第7家參與公測試點的銀行。
數碼人民幣此次的擴容還體現在，6大國有銀行數字人民幣錢包下均增加了餓了麼、盒馬鮮生、天貓超市3個子錢包。
儘管人行積極推進數碼人民幣進程，不過有分析認為其難以獲得用家的歡心。深圳開展了內地最大規模的數碼人民幣試點，外電採訪了當中實際使用過數碼人民幣的人士，他們對從螞蟻集團和騰訊控股(00700)營運的移動支付系統轉用數碼人民幣不那麼感興趣。內地很多地方的移動支付系統已經基本取代了現金。另方面，部分人擔心數碼人民幣可能令政府更容易獲得關於金融生活的實時數據，因此對數碼人民幣退避三捨。
外電指出，雖然接受採訪的7位試點參與人士中，沒有人對數碼人民幣未來在全球外匯市場中所擔任角色有着非常深入的了解，但他們的態度缺乏熱情，凸顯內地政府在為國內外數碼人民幣的使用鋪路的過程中面臨挑戰。
國際形勢上，人民幣在全球支付中的佔比約為3%，遠低於與中國對全球貿易和經濟產出貢獻的相匹配水平。新加坡諮詢公司Kapronasia董事總經理Zennon Kapron認為，數碼人民幣不太可能對上述佔比構成遠超過1個百分點的提振，除非中國經濟和金融系統進行結構性改革，否則數碼人民幣的「全球影響將非常小」。