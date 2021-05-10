通脹持續升溫！鐵礦砂及銅價再創新高　高盛看好油價…

在中國強勁需求和全球經濟復甦的影響下，國際鐵礦石今(10日)開盤價格上升，再創新高達每噸226美元。

外電報道，由於最大買家中國的龐大需求，使得鐵礦供應緊張，煉鋼原料價格飆升，上周首度突破200美元大關，創下近10年新高，新加坡鐵礦石期貨今早價格上漲10%，達每噸226美元。

報道引述澳洲聯邦銀行(Commonwealth Bank of Australia)大宗商品分析師Vivek Dhar表示，鐵礦市場大熱，供應仍無法滿足目前的強勁需求。達爾提到，中國的鋼鐵需求何時能緩減，或許將是2021年最大的問題。

從銅、鐵礦到農業作物，原物料價格在過去幾個月持續攀升達近10年的高點，升勢延燒到本周，銅價今早飆升並升穿每噸10,500美元關，創歷史新高。

投資銀行高盛表示，除了強勁的微觀信號，對於大宗商品資產類別的理想情景似乎正在以下的基礎之上形成，其中包括溫和走強的美國經濟增長、(除美國外)全球經濟增長的追趕、美國薪資壓力緩緩以及美聯儲局的鴿派基調等。這種環境是大宗商品的一個甜蜜點，通脹開始上升，而貨幣政策在相當一段時間內又不會收緊。該行預計，原材料價格還會進一步上升，預測未來12個月內還將有更多的大宗商品回報，其中包括預計布倫特原油期貨價格第三季度為每桶80美元，並保持看好銅、鋁和原油價格走勢。