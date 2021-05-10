美國商務部長指經濟復甦慢慢長路…

美國商務部長雷蒙多(Gina Raimondo)表示，在爆發新冠肺炎疫情之後，許多美國人仍難以重返工作，上周不如預期的就業數據即反映這點。她直言，美國要從這場疫情恢復，還有很長的路要走，並承認現在仍有如此多美國人陷入掙扎，和疫情爆發前相比，美國的就業人口還減少800萬個。

美國4月就業增長意外放緩，可能是因為勞動力和原材料短缺而受到局限。4月美國非農就業人口僅增加26.6萬人，遠遠不及經濟學家平均預估的增加近100萬人，與1至3月的穩定加速增長形成對比。

她在談及民主黨總統拜登的政府為提振經濟所作的努力時表示，政府正在採取大膽的舉措，但還有很長的路要走，必須繼續協助美國人找到工作。她駁斥部分共和黨人的論點，他們認為請領失業給付是人們不願重返就業的原因，她認為沒有數據顯示這一論點，又指現在人們不回去工作崗位的首要原因就是「恐懼」，或可能是他們找不到托育服務，或學校仍然關閉。

早前雷蒙多表示，半導體短缺是4月就業報告中的一大因素。她強調將全力尋找在美國生產半導體的方法，以避免未來出現類似的供應中斷問題，政府的就業計劃即建議投資500億美元強化供應鏈。

美國最大的成品油管營運商Colonial Pipeline上周五(7日)遭黑客襲擊，導致管線被迫關閉，直到昨日仍未恢復營運。被問及成品油管營運商Colonial Pipeline遇駭事件，她表示拜登政府將竭盡心力避免市場受衝擊，並警告類似的攻擊事件恐持續爆發。