復星醫藥擬上海生產BioNTech新冠疫苗　股價曾飆22%

復星醫藥周日(9日)晚間公布，其控股子公司復星醫藥產業擬與德國疫苗公司BioNTech投資設立合資公司，以實現mRNA新冠疫苗產品的本地化生產及商業化。儘管若干細節尚有待落實，合資公司也未命名，但按照《條款書》，合資公司期限為成立之日起15年，初始設立地為上海。

合資公司將聘請復醫產業之關聯公司作為合同銷售組織(CSO)，「提供中國境內(不包括港澳台地區)mRNA新冠疫苗的市場與銷售服務」，並依約向該CSO支付相應的費用。

公告指，雙方將分別認繳合資公司注冊資本的50%，其中復醫產業擬以現金及/或有形或無形資產(包括廠房及生產設施等)作價出資不超過1億美元、而BioNTech擬以其相關生產技術和專有技術許可等無形資產作價，出資超過1億美元。

此外，復醫產業將盡合理努力來滿足合資公司對初始營運資本的需求，包向合資公司提供不超過1.5億歐元的股東貸款，以及為合資公司提供銀行融資支持。復醫產業將對用於本次合作出資的廠房和生產設施，進行必要的投入和改造，並將根據最終協議約定，承擔其他約定的費用及/或成本，如於大中華地區進行mRNA新冠疫苗臨床研究的費用、約定限額以外的本地化產品的物流及其他運營成本等。

BioNTech方面則應通過技術許可協議完成技術轉移，提供生產mRNA新冠疫苗所需的技術支持，並確保有足夠能力的人員，實施該等技術轉移和技術支持，而因此產生的合理費用將由合資公司承擔。

復星醫藥表示，設立合資公司事宜尚待雙方進一步協商並簽訂最終協議，並須以最終協議約定為準，而在中國設立合資公司，也需經中國外商投資主管部門的批准或備案。實現本次合作目的商業化生產的時間，尚存在不確定性，因此本次合作對復星醫藥2021年及長期的營業收入及淨利潤影響尚無法預測。