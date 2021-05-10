陳偉明：港股或反覆向下試27500點　維持逢高做淡

身處「五窮月」，港股繼續落後於環球主要股市。市場原本期待內地五一長假期後，港股有望在上周四(6日)開始借北水回歸下向上作出明顯突破，可惜港股橫行悶局未變，而50天線即約28,800點繼續發揮明顯阻力。

港股積弱，主要是因為通脹壓力及內地監管措施持續。美國財長耶倫(Janet Yellen)上周稱美國或需要在未來加息控制通脹，商品價格瘋漲，即使耶倫及後轉軚澄清了加息言論，依然無法阻擋市場對通脹來臨的預期。另一方面，市傳中證監正研究收緊內地企業到香港或其他境外市場上市的規則，科技股繼續受壓拖累港股表現。

技術上，期技阻力區域有逐步下移迹象，最新阻力區域大約是期指28,700至28,900點，而筆者對後市的觀點並沒有改變，繼續維持逢高做淡，五窮月有機會出現反覆向下格局，目標大約在「六絕月」完結前跌穿27,500點。

由於港股波幅收窄，引伸波幅偏低，繼續用小注博大贏的Long Put策略較為理想，建議在期指28,700之上Long Put 6月27,600點恒指期權作中短綫部署，並且在期指跌穿上周五(7日)低位28,432點，向下追勢小注短炒Long Put5月價外600點恒指期權。

耀才證券銷售及客戶服務部高級經理 陳偉明