人行官員指人民幣國際化面臨重要時間窗口

文章指出，以金融科技的發展助力人民幣國際化，是值得探索的領域。新形勢下推動人民幣國際化還要系統性深化改革，包括繼續穩妥有序推進金融服務業開放、資本項目可兌換、匯率市場化，在一些操作性問題上取得突破。

文章又提到，目前數碼人民幣重在提高國內零售支付的效率，尚無用於跨境支付方面的安排，但應看到其他儲備貨幣發行國如推出數碼貨幣用於跨境支付，可能強化對這些儲備貨幣的需求，鞏固甚至強化其國際地位，影響人民幣國際化進程。

未來，一方面要穩妥有序地擴大數碼人民幣試點，不斷改善和豐富數碼人民幣的功能，同時健全相關法律框架和製度安排，夯實基礎。其次要加強市場溝通，歐央行、瑞典央行等分別就央行數碼貨幣發布報告、主動溝通，其做法值得借鑑。還要穩妥推動央行數碼貨幣研發的國際合作，積極參與國際規則的討論和研究，並密切跟蹤央行數碼貨幣的研發前沿。