人行官員指人民幣國際化面臨重要時間窗口
2021年05月10日 11:07
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適逢阿里巴巴(09988)旗下螞蟻集團的網商銀行，成為第7家參與數碼人民幣應用程式(APP)公測試點的銀行。人民銀行國際司司長朱雋近日撰文談到人民幣的前景，稱未來一段時間，可能是人民幣國際化重要的時間窗口，呼籲把握數碼人民幣的先發優勢，探索人民幣國際化的潛在領域。
文章指出，以金融科技的發展助力人民幣國際化，是值得探索的領域。新形勢下推動人民幣國際化還要系統性深化改革，包括繼續穩妥有序推進金融服務業開放、資本項目可兌換、匯率市場化，在一些操作性問題上取得突破。
文章又提到，目前數碼人民幣重在提高國內零售支付的效率，尚無用於跨境支付方面的安排，但應看到其他儲備貨幣發行國如推出數碼貨幣用於跨境支付，可能強化對這些儲備貨幣的需求，鞏固甚至強化其國際地位，影響人民幣國際化進程。
未來，一方面要穩妥有序地擴大數碼人民幣試點，不斷改善和豐富數碼人民幣的功能，同時健全相關法律框架和製度安排，夯實基礎。其次要加強市場溝通，歐央行、瑞典央行等分別就央行數碼貨幣發布報告、主動溝通，其做法值得借鑑。還要穩妥推動央行數碼貨幣研發的國際合作，積極參與國際規則的討論和研究，並密切跟蹤央行數碼貨幣的研發前沿。