果粉注意：iPhone13將量產　傳富士康發勤工獎金鼓勵增產…

內地媒體指出，富士康近日被發現一個月內3次調整員工的薪金安排，相信是與iPhone 13量產有關。消息指iPhone 13系列會在9月的蘋果公司(美股：AAPL)秋季發布會上正式亮相，一直與Apple保持合作關係的製造商富士康，近日就被發現1個月內3次調整員工的薪金安排，內地媒體指出，相信是與iPhone 13量產有關。

富士康鄭州工廠「數碼產品事業群」(iDPBG)，即負責為Apple生產iPhone的部門，近日發出的一篇招聘廣告，顯示只要生產線的員工工作滿90天，並至少當值55天，將會獲得7,500元人民幣的獎金。而這次是工廠1個月內的第3次的調整，過去兩次為4月15日提出的6,000元人民幣獎金和4月26日的6,500人民幣獎金。

分析指富士康向新員工發放更多的獎金，相信是在Apple新一代iPhone手機於今年下半年發表之前，對員工提高iPhone產量的一個鼓勵。而事實上，富士康在大量生產前都會提高薪金，如在製造iPhone 12系列時，富士康鄭州工廠新員工的獎金更達到了9,000元人民幣。