【高盛推介】美團急跌 資金積極趁低部署
2021年05月10日 11:53
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高盛(亞洲)有限責任公司：美團自上月28日起連日下跌，周一(10日)早段低開約1%後跌幅擴大，低見255港元，創自今年以來的低位，為連續第9日下跌，累計至今跌逾16%。
國家市場監管總局召開互聯網平台企業整改督查專題會，並表示立即對34家平台企業開展中期督導，當中問題突出的平台企業進行重點檢查，市場憂慮美團或受進一步監管。
觀察個股輪證資金流向，可見上周資金持續趁低吸納認購證，5個交易日皆錄得資金流入，合共約2,340萬元。而認沽證亦於上周五(7日)獲資金轉向流入，有約220萬元。牛熊證方面，則見上周五流入牛證的資金較集中在275元以上，但目前已被收回，即市見資金部署230至240水平的遠牛。而上周五熊證則錄得約100萬元資金流入，並較集中在315至320元收回區域的產品。
觀察港股通資金流向，則見北水在上周四(6日)內地復市後連續兩日沽出美團，共錄得約11.8億元資金淨賣出。
美團購證18367，行使價290.2元，2021年6月30日到期，實際槓桿9.6倍，高槓桿、低街貨。
美團購證19222，行使價271.08元，2021年7月5日到期，實際槓桿7.9倍，貼價、低街貨。
美團牛證58293，收回價250元，行使價247元，換股比率500，槓桿比率16.6倍，高槓桿近牛。
美團牛證52419，收回價238.88元，行使價235.88元，換股比率500，槓桿比率10.0倍，近22.5元收回距離遠牛。
美團沽證19242，行使價244.8元，2021年7月5日到期，實際槓桿7.7倍，高槓桿。
美團沽證20035，行使價261.8元，2021年7月8日到期，實際槓桿6.5倍，貼價。
美團熊證58624，收回價310元，行使價313元，換股比率500，槓桿比率5.1倍，相近收回價貼熊中槓桿最高。
美團熊證52857，收回價320元，行使價323元，換股比率500，槓桿比率4.3倍，相近收回價熊證中槓桿最高。
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