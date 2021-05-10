【高盛推介】資源股做好 留意紫金江銅購證
2021年05月10日 12:00
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高盛(亞洲)有限責任公司：近期金屬價格急升，當中國際金價連日反彈重上1,800美元水平，創3個月新高。倫銅期貨則於上周五(7日)曾打破自2011年以來的歷史高位，升至每噸10,232美元。資源股獲帶動做好。
上周五升約1.8%的紫金礦業，周一(10日)早段高開約0.4%後升幅擴大，高見13.3元，突破兩個半月高位。江西銅業周一早段高開約3%後升幅擴大，高見22.2元，亦突破兩個半月高位。
觀察個股輪證資金流向，可見近期資金持續吸納紫金認購證，過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約730萬元。江西銅業方面，亦見其認購證於過去3個交易日皆錄得資金流入，合共約610萬元。
投資者如看好紫金礦業，可留意年期約9個月，屬貼價、長期的低街貨紫金購證(22734)，行使價13.2元，2022年1月24日到期，實際槓桿2.5倍，貼價、長期、低街貨。
投資者如看好江西銅業，可留意年期約4個月的價內江銅購證(22316)，換股比率10:1，面值較低，且屬高對沖值，即更能緊貼正股升幅。
江銅購證22316，行使價20.33元，2021年9月14日到期，實際槓桿3.8倍，價內、高對沖值、更能緊貼正股升幅。
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