澳洲第二大賭場Star Entertainment擬斥逾500億併購皇冠度假

外電報道，澳洲賭場營運商皇冠度假酒店集團(Crown Resorts)表示，收到競爭對手-澳洲第二大賭場營運商Star Entertainment Group提出的合併建議。據悉，Star的合併方案提出了無溢價換股的比例，即每股皇冠股票換2.68股Star股票，合併方案還包括一個現金選項，即每股皇冠股份獲得12.5澳元(約76港元)，但上限為皇冠股份總數的25%，料整宗交易涉額達90億澳元(約547億港元)。

在澳洲上市的Star周一(10日)股價最新報4.16澳元，升0.25澳元或6.39%。

另一方面，正參與爭奪皇冠度假股權的私募基金黑石集團(Blackstone)已提高了之前宣布對皇冠的收購價建議，具體是全現金收購，總涉額84億澳元(約510億港元)。而另一私募股權公司橡樹資本集團(Oaktree Capital Group)亦提出了一項提案，要求以30億澳元(約182億港元)的價格回購Crown創始人的股份。

皇冠度假在墨爾本和珀斯經營賭場，該公司宣布任命Steve McCann為其新的首席執行官，McCann現任房地產開發商Lendlease Group的集團首席執行官。

據報，Star向皇冠度假提購，主要是看中該公司在澳洲悉尼臨海綜合度假物業等資產。近年皇冠度假的利潤和股價受到新冠肺炎疫情和監管問題的打擊，該公司由創始人James Packer擁有37%股份。