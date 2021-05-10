周樂樂：市場氣氛差　留意低估值的通脹受惠股

過去一周，市場縮量走弱，於調整區間下限附近運行。滬深兩市主要指數全線下跌，其中，科創50與創業板指分別跌3.66%與2.53%。申万一級行業中，11個行業上漲17個行業下跌，表現最強的前三行業是採掘漲7.01%、鋼鐵漲6.67%、有色金屬漲5.73%，最弱前三行業是休閒服務跌6.42 %、電子跌5.1%、食品飲料跌4.6%。數據上看，市場結構性行情明顯，資金偏好受益於漲價於業績大幅改善的原材料股份，而高估值成長股則遭遇拋售。

市場消息來看，面對通脹上升問題，美聯儲與歐央行均表示近期不會縮減QE與加息，刺激了大宗商品價格持續走高，利好原材料行業股價走高。但美國與歐央行均給出了成人疫苗接種率目標後考慮縮減QE的信息，不利於高估值的成長股走勢。環球股市走勢來看，也反映出通脹與反通脹邏輯。市場普遍預期通脹不可能持續，縮減QE與加息將會推出，但是疫情風險拐點何時來臨與供應鏈何時恢復，是判斷通脹與貨幣政策轉向的主要因素。

印度、巴西等國家新冠肺炎新增感染較多，且出現雙重變異病毒，令市場質疑現有疫苗的有效性，可能讓國際限制措施的實施時間比預期的更長，加劇市場對經濟前景與企業業績預期的憂慮，降低新增資金入場投資意願。因全球供應鏈問題與材料短缺等因素，中國4月份製造業數據差於預期，美國4月份製造業PMI也差於預期，美國4月工廠訂單數據也差於預期，而令市場更擔心的是通脹持續上升，雖然短期利好受益於通脹的原材料股份，但因供給端出問題，需求端也出現問題，原材料股份的利好是不能持續的，甚至整個市場的收益率預期將會下降。

另外，4月30日召開政治局會議再次強調「不急轉彎」，強化對實體經濟支持。但是國內對地產、互聯網金融平台高壓調控的政策，加劇市場對社融與信貸數據繼續回落的憂慮。這反映了國內已經在準備預防輸入性通脹，避免資產泡沫與居民加槓桿。這不利於短期市場表現。此外，G7外長會議公開發表對中國與俄羅斯不友好言論，加劇市場對國際關係緊張的憂慮加劇。

綜上所述，國內與海外的金融環境不友好，市場短期不確定性增加，需要消化時間。雖存結構性行情，但操作上難度增大。操作上，建議控制好倉位配置比例，短期可側重於受益通脹上升的股，如：低估值的石油化工行業龍頭企業，但不建議加倉近期對漲幅過大的工業金屬。同時，可關注中長期成長邏輯較為確定行業，如：物業、醫療服務、新能源汽車電池材料等。

勝利證券副首席運營官 周樂樂