【瑞通推介】騰訊600元關口附近好淡爭持　輪證攻略

瑞通認股證牛熊證銷售部：美國4月新增非農就業職位遠遜預期，失業率再度惡化，反而紓緩市場對加息的憂慮。道指上周五(7日)收報34,777點，升229點或0.7%，創收市新高。

恒指上周五倒跌26點或0.1%，報28,610點。周一(10日)早段一度回升逾200點，升穿28,800後，升幅大為收窄並倒跌。恒指好倉(牛證及認購權證)上周五淨流出逾2,500萬港元，恒指淡倉(熊證及認沽權證)同日淨流入逾1,100萬元，反映投資者預期港股跌勢未止。上周五恒指牛證街貨重貨區為收回價27,400至27,499點，而熊證街貨重貨區為收回價28,900至28,999點。

市場關注平台整改情況，美團周一早段捱沽，最多曾插逾8%、至260元邊，創今年以來低位，技術上跌穿250天線(265.7元)。美團暫錄9連跌，累瀉逾15%。

騰訊控股上周五收跌1.7%，險守600元心理關口，是1個月低位，亦是騰訊大股東Naspes旗下上市公司Prosus上月以上限595元定價減持騰訊後的股價低位。騰訊將於下周公布首季業績，另據報騰訊旗下遊戲子公司Supercell涉侵犯專利近日被判賠付9,220萬美元。此外，市場監管總局要求各省市應全面評估多家平台企業整改情況。騰訊周一早段於600元關口附近好淡爭持。上周五有超過1,700萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾430萬元淨流出。

手機鏡頭商同業大立光受零部件短缺影響致收入下跌，舜宇光學上周五急瀉8%，以近全日低位170.2元收市，成表現最差恒指及科指成分股。舜宇周一早段反覆，曾錄1個月低位168.5元，其後於170元關口之上徘徊。上周五有逾5.3億元北水淨買入舜宇。輪證資金流方面，近380萬元淨流入其好倉，淡倉同日則有逾60萬元淨流出。

中遠海控上周五曾飆8.5%，盤中高見18.56元，不過及後單日轉向，倒跌3.4%收市，收16.52元。公司早前公布首季大賺154億元人民幣後，獲券商輪流唱好，加上乾散貨運費價格升至多年高位，馬士基等多間貨櫃船營運商上調海運運費，帶動中遠海控自今年3月底以來累漲65%，14日RSI連日處超買水平。股份周一早段漲逾7%，一度重上17.7元。上周五有逾2.5億元北水淨沽出中遠海控。輪證資金流方面，約610萬元淨流出其好倉。

《粵港澳大灣區「跨境理財通」業務試點實施細則》公開徵求意見，有券商料部分銀行有望率先布局該項業務，當中包括工商銀行將受惠。工行近日於4.9元邊喘定跌勢，上周五收升1%於5.05元。周一早段繼續靠穩，上試5.1元。上周五有超過1,800萬元淨流出其好倉，是最多資金流出的個股相關資產，淡倉同日則有近10萬元淨流入。

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