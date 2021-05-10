發改委：降低稅費負擔　取消或減部分公路民航港口收費

中國發改委公布做好2021年降成本重點工作的通知，提及要持續合理降低稅費負擔，進一步優化減稅政策，包括繼續執行制度性減稅政策，延長小規模納稅人增值稅優惠等部分階段性政策執行期限，實施新的結構性減稅舉措。

將小規模納稅人增值稅起徵點從月銷售額10萬元人民幣(下同)，提高到15萬元。對小微企業和個體工商戶年應納稅所得額不到100萬元的部分，在現行優惠政策基礎上，再減半徵收所得稅。

對先進製造業企業按月全額退還增值稅增量留抵稅額。繼續執行企業研發費用加計扣除75%政策，將製造業企業加計扣除比例提高到100%。

繼續開展寬頻和專線提速惠企工作，中小企業寬頻和專線平均資費再降10%，持續降低企業用網用雲成本。

另外，降低企業用電成本。平穩執行新核定的2021年輸配電價和銷售電價，進一步清理用電不合理加價，繼續推動降低一般工商業電價。持續推進電力市場化改革，允許所有製造業企業參與電力市場化交易。

降低企業用地成本。研究出台建設用地審批管理規定，繼續推廣「標準地」出讓改革經驗。健全國有建設用地配置政策體系，修改完善市場競爭和交易等規則。組織實施好跨省域補充耕地國家統籌。

降低房屋租金成本。鼓勵受疫情影響較大的地方，對承租國有房屋的服務業小微企業和個體工商戶減免租金。

此外，取消或降低部分公路民航港口收費。全面推廣高速公路差異化收費。取消港口建設費，將民航發展基金航空公司徵收標準降低20%。延續機場收費、空管收費和航空煤油進銷差價優惠政策暫定至2021年6月30日。