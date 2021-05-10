真相永遠是殘酷的！中國半導體廠商指美國制裁打擊甚大…

美國對中國半導體產業實施制裁，已影響中國發展先進製程的速度。外媒引述中國半導體設備商表示，目前主要銷售商品只能生產14納米至28納米的晶片，比競爭對手落後2至3個世代。

日媒在3月上海半導體設備博覽會期間，對中國半導體產業進行調查，有7家中國設備商接受訪問，多數廠商坦言，美國對中國半導體產業進行制裁，讓他們無法從國外採購材料，然而使用國內材料卻導致良率降低，造成發展先進製程的速度趨緩。

報道引述中微半導體設備公司的研究員表示，雖能供應5納米的機器，但主要出售的商品仍是14納米和28納米的機器；另一家蝕刻機廠商北京屹唐半導體則表示，目前以28納米及40納米的商品為主。

此外，報道引述業界表示，目前主力的微影機是90納米，且28納米和14納米在良率上仍有改進的空間。然而全球最大微影機廠商荷蘭艾斯摩爾已有望將3納米和2納米微影機商用化，反映競爭差距甚大。事實上，內地不能獲得核心技術，產品開發將受到嚴重的負面影響，故不得不透過自己的努力尋找解決方案。

中國企圖在2025年達到7成自製率目標，然而美國的制裁卻讓中國受到重擊。在美國制裁的威脅下，中國半導體產業要蓬勃發展，顯非易事。