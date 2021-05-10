美國金融老將警告：美股恐挫65至80%　全球經濟將崩潰…

近來美股屢創新高，市場看似欣欣向榮。可外媒引述有48年市場經驗的Contrarian Macro Advisors首席宏觀策略師David Hunter近期警告，美股將在今年第2季見頂，最終可能暴跌65至80%，全球經濟將會隨之崩潰！

報道指出，雖然美國聯儲局主席鮑威爾預計今年通脹上升只是暫時性，但Hunter近期警告，近期市場談論都希望通脹屬暫時性，可在研究一切表明，未來6個月通脹將更加嚴重。

他警告，投資者低估了聯儲局在通脹過高的情況下，縮減資產負債表的意願，聯儲局能「輕易」決定從金融體系中抽走多達1萬億美元，此外，投資者還低估了當前美股的脆弱程度，以及美股對聯儲局所推動的流動性的依賴程度，所有這些誤判，再加上疫情導致的脆弱經濟，將在今年稍後時間證明對美股「幾乎致命」！

Hunter預計，由於投資者對經濟重啟持樂觀態度，美股未來數月將迎來極端「融漲」(melt-up)，標普500指數將攀升至4,700點至5,000點，也就是較當前水平上漲12%至20%，但接着聯儲局將收緊貨幣政策來控制通脹，美股將大幅下跌。

他估計，美股將在今年第2季見頂，最終暴跌65至80%，全球經濟將隨之崩潰。若標普500指數從4,700點暴跌65%，即將跌至1650點附近。

至於為何美股將迎來如此戲劇性的暴跌？他認為這是金融體系中充斥債務槓桿、衍生性金融商品槓桿所致。