調查：近9成人有安裝銀行與金融相關應用程式

虛擬銀行紛紛投入業務將近一年，大數據公司威朋發表報告指，虛擬銀行成為銀行服務體驗及銀行體制革命的催化劑。另外，疫情加速金融服務數碼化與線上化，高達89%用戶有安裝銀行與金融相關應用程式，平均每個用戶安裝約6款，滲透率持續增加。

該機構指，虛擬銀行全天候的服務性質降低銀行服務門檻，提高住宅區的市場滲透率，用戶分布不再只集中於市中心，而是擴展至更廣闊的市場。相較傳統銀行只活躍在上中午，數據分析顯示，虛擬銀行用戶於凌晨1時到4時仍然有不錯的活躍度，成為新一代的營銷好時機。

虛擬銀行廣受年輕族群歡迎，報告進一步顯示，虛擬銀行用戶亦包括線上學習群組，以及娛樂和零售愛好者，用戶興趣高度集中於電子科技相關產品，與傳統銀行用戶多只對金融類主題感興趣截然不同，為虛擬銀行提供更多元化的營銷方向。

報告發現，虛擬銀行用戶對開戶獎賞及現金回贈優惠反應最熱烈，如眾安銀行開業後推出政府現金發放計劃，配合高倍數回贈吸引客戶開戶，讓新安裝率直接上升500%。另外，節日獎賞亦非常受虛擬銀行用戶歡迎。富融銀行年初就農曆新年贊助電視台派利是活動，令新安裝率飆升18倍。業界來勢洶洶，開拓戰略性合作也成為搶攻市場的重要策略。Mox Bank最近則成為全港首間加入以信用額形式消費服務的虛擬銀行，打造長遠盈收計劃。