【產經直播】新經濟股冇運行 港股唔多掂？
2021年05月10日 16:17
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港股周一(10日)走勢繼續反覆，高開後最多升231點，但升至28,842點後無以為繼，掉頭下跌，最終收報28,595點，跌14點。新經濟股弱勢下，短線難有突破？
內地新經濟股監管消息不絕，最新市監局會對34家平台企業展開中期督導，檢查企業整改進度，確保相關企業於限期內高質量完成整改。新經濟股捱沽，當中美團(03690)跌幅顯著，即市一度跌超過9%。多隻大型科網股月內將陸續公布業績，包括阿里巴巴(09988)，騰訊(00700)等，績前又應該如何部署？
美匯指數續回落，倫敦期銅創新高，資源股繼續炒上。銅礦股江西銅業股份(00358)即市彈超過9%，紫金礦業(02899)亦盤中亦升逾8%。加息預期降溫，貴金屬股上升空間有幾多？國際油價向上，紐約期油於每桶65美元徘徊，美國最大成品油管道營運商Colonial Pipeline遭黑客癱瘓，3桶油有支持，中國海洋石油(00883)盤中彈超過4%，有貨趁消息彈起食胡？
內地餐飲股弱勢未止，邊爐股呷哺呷哺(00520)旗下子公司與內地上市調味料生產商青島日辰成立合營公司，經營生產調味料、火鍋底料及即食及冷凍食品等業務，新業務都撐唔起股價，即市再跌超過7%，其他邊爐相關股包括海底撈(06862)及頤海國際(01579)即市分別創9個月及11個月新低，仲要跌到幾時？
三大中資電訊股反覆，紐交所維持年初對中國移動(00941)、中國聯通(00762)及中國電信(00728)美國存託股票(ADR)退市決定，對股價有幾大影響？早前有外媒報道指拜登或保留上屆政府投資禁令，消息更為拖累股價？
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