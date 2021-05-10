英鎊企1.4美元樓上 道期漲75點

美匯指數報90.28；港匯處7.7668；離岸人民幣(CNH)高見6.4116，創3年新高；美元兌日圓報108.96；歐元企1.2145，英鎊企穩1.4美元樓上。金價報1,834美元。油價向好，布油報68.73美元，紐油報65.32美元。比特幣處5.8萬美元水平。道指期貨升75點。

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