英鎊企1.4美元樓上 道期漲75點
2021年05月10日 16:32
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美匯指數報90.28；港匯處7.7668；離岸人民幣(CNH)高見6.4116，創3年新高；美元兌日圓報108.96；歐元企1.2145，英鎊企穩1.4美元樓上。金價報1,834美元。油價向好，布油報68.73美元，紐油報65.32美元。比特幣處5.8萬美元水平。道指期貨升75點。
●恒生指數收報28,595點，倒跌14點或0.05%。國企指數收報10,651點，跌47點或0.45%；科技指數收報7,886點，跌68點或0.86%。主板成交1,635億港元。科網股領跌，美團連跌9日，再挫7.07%，收報262.8元；騰訊失守600元，收報595元，跌0.8%；阿里巴巴跌2.09%報215.2元。https://bit.ly/3w7wBaP
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