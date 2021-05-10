萬物齊漲！雞肉缺貨　美連鎖餐廳限量銷售

外國傳媒報道，受需求大增影響，今年以來雞胸肉價格已漲逾一倍，雞翼價更創新高。肯德基、Wingstop、Buffalo Wild Wings等連鎖餐廳表示，因雞肉供不應求而必須承擔更高成本，有些商家限量供應或甚至停賣。

Wingstop行政總裁Charlie Morrison本周較早前表示，整體供應都受限，這影響雞每個部位的價格。Wingstop強調，今年帶骨雞翼的價格已大漲26%。他指出，該公司每天都會與雞肉供應商聯繫，後者表示由於沒有足夠人力，所以很難增加產量。缺工是目前全美許多產業面臨的挑戰。

自2021年伊始，因餐廳關閉或是用餐限制，導致雞肉庫存大增，當時美國餐廳支付的雞肉價格得以下降。不過，市場研究機構Urner Barry數據顯示，家禽業旗艦商品去骨去皮雞胸肉，在去年平均每磅約1美元，如今已增逾一倍至每磅2.04美元。過去十年平均價為每磅1.32美元。

Urner Barry另指出，雞翼價格受到疫情帶動，目前每磅漲至2.92美元的歷史新高。

雞肉價格大漲部分歸因於餐廳業近年掀起的雞肉三明治大戰。麥當勞、Popeyes Louisiana Kitchen、溫蒂漢堡相繼推出最新酥炸、辣味產品，未來數月漢堡王等其他連鎖餐廳，也打算發表最新的雞肉三明治。

食品批發商United Natural Foods總裁Chris Testa本周指出，餐廳需求提高是雞肉價格上漲的原因之一。據美國官方資料，3月消費者購買去骨雞胸肉，每磅支付約3.29美元，比1月高出0.03美元，比去年同期大增約11%。