全球真缺水　關乎生命的資源戰一觸即發

外國傳媒報道，由於人口增加、社會經濟發展，以及淡水資源短缺，目前全球有22多億人口面臨缺水問題。水在21世紀又被稱為「藍金」(blue gold)，比石油更珍貴。美國副總統賀錦麗日前透露，過去很多年，美國好幾代人為石油而戰，但在不久的將來，會為水而戰。

地球表面約有七成是水，但淡水僅佔總水量的2.5%，其中，可為人類直接利用的淡水不到1%。世界資源研究所表示，全球近1/3人口生活在「高度缺水」的國家，從1960年到2014年，世界的用水量增加了250%，水資源問題已成為全球的一大挑戰。水危機可能威脅糧食安全、導致移民、金融動盪，引發衝突甚至戰爭。

水資源短缺也牽動地緣政治。美國與中國兩個大國博弈的戰場，已經從貿易、科技延伸到東南亞的湄公河流域。湄公河在中國境內稱瀾滄江，發源於中國青藏高原，長約4,350公里，往南流經緬甸、寮國、泰國、柬埔寨和越南5個東協成員國，多達6,000萬漁民和農民仰賴湄公河維生。而中國在湄公河上游興建多座大壩、控制河流流量，一直備受爭議。

學者認為，亞洲最可能引爆「水炸彈」的地區是南亞，而可能動武的國家是印度。印度13億人口中，有6億人面臨缺水問題。水資源危機每年奪走印度約20萬人性命。南亞7國中，印度竟因用水問題和3個國家(巴基斯坦、孟加拉、尼泊爾)起過紛爭。近期中國確定要在雅魯藏布江興建水電廠，已經引發印度和孟加拉的關注。