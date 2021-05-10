首季內地商業房產交易額624億元　登最活躍市場

外媒報道，房地產分析公司Real Capital Analytics(RCA)最新發布《亞太資本趨勢報告》顯示，2021年第一季，亞太地區市場的商業房產投資活動穩步恢復，主要收益性房產類型的投資活動按年下滑12%，至296億美元，首季中國超越日本成為最活躍的商業房產市場。

報道引述RCA報告，第一季中國商業房產市場交易額高達80億美元(約624億港元)，按年增長4%，表現超越日本。香港和台灣市場出現雙位數的增長，而新加坡則暴漲2倍。亞太地區整體投資中，日本市場出現了明顯停滯，交易額跌至69億美元，南韓市場在2020年創下全年交易活動新高後，出現輕微跌幅。

數據又顯示，第一季零售房產投資交易額微升至57億美元，較去年增長2%，投資水平連續兩個季度達到疫情前水平。購物商場的交易活動按年飆升80%。寫字樓交易額按年下跌18%至139億美元，工業房產則創下季度交易額最大增長，較去年上漲5%，達到73億美元。

疫情期間，內地成為最具韌性的市場。報告提到，內地首季交易主要分布在一線和二線城市，深圳和蘇州均創下成交額新高。